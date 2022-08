Čokoládová Deva bola nad sily belgického investora. Zachránila ju dvojica východniarov

Článok pokračuje pod video reklamou

Čokoládové tyčinky s dievčaťom s červenou bodkovanou šatkou na hlave pripomínajú starším generáciám nostalgiu ich detstva. Čokoláda z čias socializmu oslávila vlani 70 rokov svojej existencie a patrí medzi najznámejšie slovenské značky.

Vyrába sa v čokoládovni spoločnosti ChocoSuc Partner na okraji Trebišova pri priemyselnom parku. Jej majiteľmi sú bratia Juraj a Jaroslav Kaiferovci z Košíc. Fabriku odkúpili v roku 2013 a značku Deva oživili.

V súčasnosti Kaiferovci finalizujú novú investíciu do automatizovanej výrobnej linky. Na druhej strane, čokoládovňa čelí aj výrazným nárastom cien energií, surovín a mzdových nákladov. „Niečo také, čo sa teraz deje, si za desať rokov v segmente výroby čokoládových výrobkov nepamätám,“ vraví advokát a spolumajiteľ čokoládovne Jaroslav Kaifer.

Deva patrila k úspešným socialistickým podnikom (zdroj: TASR)

Príbeh značky Deva si pripomíname v novej časti seriálu Made in Czechoslovakia. Venujeme sa v ňom kultovým výrobkom, ktorých korene siahajú do čias spoločného česko-slovenského štátu.

Úspešnú Devu zrazila privatizácia

Za predchodcu trebišovskej čokoládovne sa považuje továreň Lipka, ktorá vyrábala prášok do pečiva a pudingy. Výrobu spustila prvého mája 1951. To, že sa výroba čokolády za bývalého režimu, dostala do Trebišova, malo logické dôvody - boli tam aj cukrovar a mliekareň.

Najprv sa v Deve vyrábali len nečokoládové cukríky a salónky, neskôr pribudla výroba čokoládových cukríkov a tabuľkových čokolád. Od roku 1955 už vyrábala sto druhov výrobkov, ku ktorým neskôr pribudli želé tyčinky, želé jahôdky, lízanky či dezerty.