V slovenskom agrosektore nemusia podľa analytika prežiť všetci hráči

BRATISLAVA. Súčasný rusko-ukrajinský konflikt, rastúce ceny vstupov, teda osív, hnojív či energií, ako aj zvyšujúca sa inflácia a neistota na trhu s komoditami významne ovplyvňujú aj poľnohospodárske spoločnosti, výrobcov a spracovateľov produktov na Slovensku.

Ako sa zhodujú odborníci, mnohí, najmä menší hráči nemusia turbulencie na trhu prežiť. Buď úplne skončia, alebo ich môžu pohltiť väčší hráči.

„Jedným zo zdrojov generovania investičných príležitostí pre veľkých hráčov je každá negatívna odchýlka od normálu na trhu. Momentálne sa na trhu s poľnohospodárskymi produktmi zišlo viac negatívnych odchýlok, napríklad inflácia, vojnový konflikt a podobne. Je tak predpoklad, že sa niektoré firmy cez to nedostanú,“ upozorňuje senior konzultant spoločnosti Expense Reduction Analysts Juraj Janči.

Ukrajina je kľúčovým producentom kukurice, pšenice, slnečnice a patrí k 10 najväčším producentom cukrovej repy, jačmeňa, sóje a repky. Rusko je zase najväčším vývozcom pšenice na svete.

Vzhľadom na konflikt a stúpajúce ceny komodít, by sa dalo predpokladať, že slovenský agrosektor bude ziskový. Ale nie je to tak. „Je potrebné si uvedomiť, že tak, ako rástli ceny komodít, ešte skôr začali rásť a stále rastú ceny vstupov, a to najmä hnojív, pohonných hmôt a energií. Takže sa tento efekt vzájomne vyrovná. Poľnohospodárov, okrem vyššie spomenutých problémov, bude trápiť aj neistota na trhu v období terajších žatiev,“ podotýka Janči.

Navyše, táto neistota na burze môže podľa neho znamenať skutočnosť, že skokové pásmo vývoja cien komodít sa zväčší a trh tak zareaguje na umiestnenie dodatočnej produkcie na trh, príliš veľkým poklesom, čo nemusí prežiť viacero menších producentov.

„To sa môže udiať najmä uvoľnenými dodávkami obilia z Ukrajiny, či nelegálnymi z Ruska, ktoré môžu cenu stlačiť dole výraznejšie,“ uviedol Janči.

Urovnanie konfliktu by podľa analýzy určite malo pozitívny vplyv najmä na úpravu cien vstupov, ako však pripomína Janči, ceny sa zrejme nevrátia úplne naspäť a najmä nie tak rýchlo. „Otázna je aj ďalšia sezóna, ktorá je už plne zasiahnutá vysokými cenami vstupov. Niektoré prevádzky v zahraničí, ktoré boli vykurované plynom, nezasadili úrodu na ďalšiu sezónu, pretože to už bolo nerentabilné,“ upozorňuje Janči.

Okrem vysokých cien trápi poľnohospodárov, aj tých slovenských, dostatok vstupov, najmä hnojív, na trhu, pretože výroba hnojív je vysoko energeticky náročná. „Včasné ukončenie konfliktu tak na jednej strane pomôže, ale bude to v oveľa dlhšom horizonte. A to je otázka, či to niektorí, najmä slabší hráči, prežijú,“ dodáva Janči.

Zložité obdobie nemusia prežiť všetci hráči. Práve negatívne odchýlky od normálu na trhu môžu byť investičnou príležitosťou pre veľkých hráčov. Ako k tomu podotýka konzultant Expense Reduction Analysts Radovan Mik, doteraz bola situácia v zmenách vlastníckych pomerov v rámci slovenského agrobiznisu viac-menej stabilná.

„Hlavnými faktormi zmeny sú zlá finančná situácia podnikov, generačná výmena a v neposlednom rade aj vysoká atraktivita tohto sektora pre silné finančné skupiny. Aktuálna situácie môže viesť k zhoršeniu kondície niektorých podnikov, predovšetkým tých so živočíšnou výrobou, a teda aj ich možnému predaju,“ povedal Mik.