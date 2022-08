Pomätený Dráčik

Na stránke sa detský návštevník dostane aj k článkom ako "Elektronický koncentrák".

Synonymom hračkárstva je na Slovensku Dráčik. Už roky. Pobočky po celej krajine, najmä v zaplnených nákupných centrách, s ikonickým logom neprehliadnete.

A keďže konkurentov má minimum a hospodárskymi výsledkami aj tých suverénne valcuje (dôvody podrobne vysvetľujeme v analýze trhu s hračkami), nemusí si robiť priveľké starosti s tým, ako zaujať či, nedajbože, inovovať.

Jeho kamenné predajne s čo najväčším množstvom vyloženého tovaru vyzerajú ako sklad spred dvadsiatich rokov. S cieľom ukázať čo najširšiu ponuku, no bez možnosti, aby sa deti pri nakupovaní zabavili.

Nemusela by to byť hneď oáza radosti ako vo (vymyslenom) Duncanovom hračkárstve zo Sám doma v New Yorku, no hračkárstvo by v súčasnosti mohlo lákať aj na iné benefity ako len na záplavu vystaveného tovaru.

Kým predajne Dráčika zaspali dobu, jeho e-shop je na tom ešte horšie. V konkurenčnom prostredí by ho museli redizajnovať pred dekádou. Ale opäť: načo, keď sa k žiadnemu zásadnému súboju v biznise s hračkami neschyľuje.

Napriek tomu dokázal majiteľ Dráčika Dušan Víglaský na svoju stránku upriamiť v posledných mesiacoch pozornosť.