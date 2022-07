Farmár zo Zemplína: Vody malo byť dosť na 50 rokov, no nemáme čím polievať

Článok pokračuje pod video reklamou

Vysoké teploty sužujú Európu, ale aj zvyšok sveta celý júl. Výsledkom je extrémne sucho, ktorým už teraz trpí minimálne jedna tretina Slovenska. Najhoršie je na tom východ krajiny. Deficit pôdnej vlahy je až na 99,5 percenta celkovej plochy.

Najväčšie boje zvádzajú miestni farmári, ktorých zavlažovacie systémy sú na takmer tri mesiace bez dažďa prikrátke. „Zalievať musíme desaťkrát viac a aj tak nestíhame. Melóny pravidelne polievame ešte aj dodatočne, a to priamo z hadice,“ hovorí pestovateľ Patrik Magdoško zo Zemplína.

Sucho mu zničilo polovicu úrody melónov, tvrdí. S tým, že ak k tomu pripočíta prudký nárast cien hnojív, dvojnásobne drahšie hadice pre zavlažovací systém a účet za elektrinu, ktorá od konca apríla nonstop poháňa čerpadlo, bude rád, ak mu predaj vykryje aspoň náklady.

Zvýšiť cenu pre svojich odberateľov si však netrúfa. „V súčasnej dobe nemôžeme ísť s cenou extrémne nahor, tobôž nie o viac ako polovicu. Nič by sme nepredali,“ tvrdí v rozhovore pre INDEX farmár Patrik MAGDOŠKO.

Čo sa v rozhovore dočítate: Aký vplyv má extrémne sucho na úrodu obilia, melónov či jahôd na Zemplíne?

Odkedy sa zrážky pohybujú na kritických minimách?

Aké ekonomické škody spôsobí farmárovi tohtoročné počasie v kombinácii s drahými vstupmi?

Ako sú na tom ostatní farmári v okolí?

Čo by mohlo pomôcť v boji s extrémnym suchom?

Na akej veľkej ploche hospodárite?

Plodiny pestujeme na ploche 5,5 hektára. Z toho 1,5 hektára pokrývajú jahody, dva hektáre sú melóny a ďalší hektár a pol tvorí cibuľa, cesnak a lahôdková kukurica.

Sucho páli úrodu

Viacerí poľnohospodári sa pri žatve vyjadrovali, že ide o najextrémnejšie sucho za posledných päť rokov. Aká je situácia v okolí Zemplína?

Prešiel som kroniku mesta, v ktorej sú zaznamenané začiatky a konce každej žatvy v našom regióne od roku 1935. Nikdy sa nestalo, aby prebiehala už v posledných júnových týždňoch tak ako tento rok.

Najhoršie na tom je, že pokosené zrno nebolo dozreté, ale spálené. Jednoducho ho museli zobrať z polí, pretože by zhorelo ešte viac. Už teraz sa zrno nedalo oddeliť, tak veľmi bolo pripálené. Ak by sa toto isté dialo s kukuricou, na poli by sme mali pukance.

Odrazili sa tohtoročné extrémne suchá aj na vašej úrode?