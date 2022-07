Pre iné krajiny banalita, pre Francúzsko problém. Na pultoch chýba horčica

Francúzsko zápasí s nedostatkom horčice, zlepšenie je zatiaľ v nedohľadne.

PARÍŽ. Francúzsko už niekoľko týždňov zápasí s nedostatkom horčice. Pre mnohé krajiny by to bola banalita, ale gastronomická veľmoc to považuje za úplne zásadný problém.

Reštauráciám chýba surovina pre množstvo vyhlásených francúzskych receptov a ostro žltá pochúťka chýba aj v domácnostiach.

Ak sa dá niekde zohnať, ceny sú výrazne vyššie ako predtým a zlepšenie situácie je v nedohľadne, píšu francúzske médiá.

Priemerná spotreba horčice vo Francúzsku je jeden kilogram na obyvateľa a rok. Za posledný rok cena horčice vo Francúzsku podľa údajov inštitútu pre prieskum trhu IRI poskočila o 14 percent, napriek tomu sú regály v obchodoch prázdne.

Krajina, kde vznikla slávna silnoaromatická dijonská horčica, dnes nie je pri jej výrobe sebestačná. Prevažná väčšina horčičných semien (80 percent) sa do Francúzska dováža z Kanady. Ročne je to približne 35-tisíc ton. Vo Francúzsku sa potom semená spracúvajú na výsledný produkt.

Kanada však vlani zažila veľké suchá, ktoré poškodili nielen úrodu ale aj polia. Tamojší poľnohospodári preto začali siahať po iných plodinách, najčastejšie obilninách, ktoré sú odolnejšie a tiež výnosnejšie, píše server stanice BFM TV.

Ďalšiu časť horčičných zŕn Francúzsko dováža z Ruska a Ukrajiny. Dodávky z týchto krajín sú od konca februára, keď Rusko napadlo Ukrajinu, úplne nepredvídateľné, dodáva server. Prezident asociácie výrobcov horčice v Burgundsku Luc Vandermaesen odhaduje, že zásobovanie bude problematické až do roku 2024, uvádza Le Monde.

Časť francúzskych poľnohospodárov aktuálny nedostatok tejto plodiny berie ako výzvu a rozširuje osevnú plochu, na ktorej vysadia práve horčicu. Musia vybrať odrody, ktoré odolajú škodcom aj zmene klímy, ale zároveň musia rešpektovať prísne poľnohospodárske normy pre použitie insekticídov. Tieto pravidlá sú vo Francúzsku prísnejšie ako v iných častiach sveta a výroba sa tým predražuje.

Kvôli zníženiu závislosti od dovozu surovín povzbudzujú výrobcovia horčice burgundských poľnohospodárov. Pestovateľov je v regióne asi 200 a spotrebu výrobcov pokryjú zo zhruba 20 až 30 percent, uviedla Laure Ohleyerová z regionálnej poľnohospodárskej komory.

Tohtoročná úroda horčice je už zozbieraná, "pre žatvu v roku 2023 nás výrobcovia požiadali, aby sme našli dodatočných 10-tisíc hektárov. Aby povzbudili poľnohospodárov, zvýšili výkupnú cenu,“ povedala denníku Le Monde Ohleyerová.

Výrobcovia horčice sľúbili, že za fixnú vopred stanovenú cenu odkúpia akékoľvek množstvo vo Francúzsku vypestovaných semien, aj keby ich potom mali mať nadbytok, povedal v mene asociácie Vandermaesen.

Výrobcom vo Francúzsku bude podľa odborníkov oslovených stanicou France Info tento rok chýbať zhruba tretina potrebného objemu zŕn. Prvé zlepšenie možno očakávať v októbri, keď sa do výroby dostane tohtoročná úroda.

Dovtedy radia kulinárske servery, aby Francúzi na okorenenie svojich pokrmov použili napríklad chren wasabi alebo worcesterovú omáčku.