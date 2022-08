Budaj volá po regulácii vývozu dreva, ministerstvo pôdohospodárstva reaguje

Lesy nevyvážajú do zahraničia žiadne palivové drevo ani štiepku, ubezpečuje o tom Ministerstvo pôdohospodárstva.

BRATISLAVA. Lesy SR nevyvážajú do zahraničia žiadne palivové drevo ani štiepku, ubezpečuje o tom ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, v ktorého gescii tento štátny podnik je.

Reaguje tak na výzvu šéfa envirorezortu Jána Budaja (OĽANO), ktorý volá po regulácii vývozu dreva zo Slovenska do zahraničia, keďže v dôsledku energetickej krízy očakáva zvýšený záujem o palivové drevo.

Pri spracovaní dreva zároveň pripomína záväzné programy starostlivosti o les.

Podľa ministerstva pôdohospodárstva je plán spracovania dreva v štátnom podniku Lesy SR v tomto roku v objeme 3 510 000 kubických, metrov, z toho plán palivového dreva v objeme 147 555 kubických metrov, čo predstavuje 4,2 percenta z celkovej ťažby dreva.

Pripomína, že ich určujú práve programy starostlivosti o les, ktoré sú záväznými dokumentami vychádzajúcimi z vedeckých poznatkov o trvalo udržateľnom hospodárení.

"Sú naplánované na obdobie desiatich rokov a nie je ich možné meniť na základe rozhodnutia ministra alebo na základe aktuálneho zvýšeného dopytu po palivovom dreve," zdôrazňuje ministerstvo pôdohospodárstva.

Zvyšovanie produkcie nad stanovené a schválené objemy by podľa rezortu pôdohospodárstva ohrozilo mimoprodukčné funkcie lesa, najmä ich vodozádržnú schopnosť. Vzhľadom na vysychanie Slovenska by to spôsobilo nenahraditeľné škody.

Ministerstvo zároveň pripomína, že keďže od 1. apríla bolo pod ministerstvo životného prostredia delimitovaných približne 49-tisíc hektárov lesných pozemkov v národných parkoch, musel štátny podnik Lesy SR znížiť plánovanú produkciu dreva približne o 45-tisíc kubických metrov v tomto roku.

"Produkciu na týchto územiach musí v zmysle platných PSL zabezpečiť práve rezort ministra Budaja, do ktorého správy patria," odkazuje MPRV SR.

Budaj volá po regulácii vývozu dreva zo Slovenska do zahraničia. V reakcii na pokračujúcu energetickú krízu vyvolanú Ruskou federáciou vyzval ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana (nominant OĽANO), v ktorého pôsobnosti je štátny podnik Lesy SR, aby sa tento podnik pripravil na zvýšený záujem o palivové drevo vyvolaný neistotou v zásobovaní plynom.

Predpokladajú, že bude o palivové drevo tento rok záujem aj v plynofikovaných obciach.