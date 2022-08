Belgicko hlási nový rekord pri výrobe elektriny cez fotovoltiku

Po značne upršanom roku 2021 je to pre Belgicko dobrá správa.

BRUSEL. Solárna energia v Belgicku vďaka priaznivému slnečnému počasiu v júli tohto roku zaznamenala nové rekordy, keď vyrobila 935 Gwh, čiže 15 percent z celkového počtu vyrobenej elektriny. Uviedla to televízna stanica RTBF.

Predchádzajúce rekordy boli z mája (888 Gwh) a predtým z mája 2020 (683 Gwh). Už v júni výroba elektriny cez solárne panely vzrástla na 875 GWh.

Belgický prevádzkovateľ elektrickej siete, spoločnosť Elia, oznámil, že rok 2022 bude z hľadiska výroby elektriny cez solárne panely "vynikajúcim rokom", a to vďaka dobrému počasiu a aj medziročnému zvýšeniu inštalovaného výkonu slnečných kolektorov o 20 percent.

RTBF pripomenul, že prvé dva letné mesiace solárne panely prekonali výkon veterných turbín, ktoré sa pre nedostatok vetra menej točia.

Meteorológovia pripomenuli, že kým v júli priemerný stav priameho slnečného svitu dosahuje 199 hodín a 16 minút, v júli 2022 svietilo slnko oveľa štedrejšie - 276 hodín a 34 minút.

K štedrejšiemu klimatickému úkazu sa však pridáva aj neustály nárast počtu fotovoltických panelov v Belgicku. Podľa spoločnosti Elia je inštalovaný výkon solárnych panelov o 20 % vyšší, ako bol v roku 2021.

"V júli tak podiel elektriny vyrobenej solárnou energiou u nás dosiahol 15 percent z celkového mixu elektriny. Je to nový rekord. Je to neslýchané," opísal situáciu Filip Carton, riaditeľ riadiaceho centra elektrickej siete v spoločnosti Elia.

Podľa jeho slov sa do budúcnosti určite oplatí investovať viac do solárnych panelov, treba však mať na mysli skutočnosť, že v zime je menej slnka a vtedy by výrobu elektriny mali potiahnuť viac veterné elektrárne.

Z pohľadu podielu zdrojov obnoviteľnej energie na výrobe elektriny je tiež zaujímavé, že veterná energia zaistila v júli celkom 7 % elektriny, a to štyrmi percentami cez veterné parky na mori a troma percentami veternými turbínami na pevnine. Podľa údajov Elia až 53 percent elektriny spotrebovanej v júli však pochádzalo z jadrových reaktorov.

Obnoviteľné zdroje energie v prvej polovici tohto roku umožnili poskytnúť 25 % energie potrebnej pre spotrebiteľov v Belgicku. To je podľa tvrdení spoločnosti Elia nový trend, lebo v roku 2021 obnoviteľné energie tvorili 18 % celkového energetického mixu krajiny.

Veterné turbíny predstavujú približne 20 % výrobnej kapacity elektriny v Belgicku a tento podiel sa má v roku 2030 zvýšiť na 30 %.

Belgicko zároveň pozorne sleduje debaty vedcov o tom, že v dôsledku klimatickej zmeny veterný vplyv nad Belgickom a nad severnou Európou slabne. Investori aj napriek tomu stavili na technologický pokrok a budujú oveľa väčšie veterné turbíny ako doteraz, ktoré sú zároveň aj produktívnejšie.

Generálny riaditeľ Belgickej federácie pre obnoviteľnú energiu (Edora) Fawaz Al Bitar pre RTBF uviedol, že ak výrobcovia prejdú zo 150-metrovej veternej turbíny na 180-metrovú, podarí sa im zvýšiť produkciu elektriny o 30 percent. "

A ak prekročíme rozsah 200 metrov, zvýšime produkciu až o 50 percent," odkázal Al Bitar.