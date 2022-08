V plynovode Nord Stream 1 funguje iba jedna turbína zo šiestich

Opravu potrebujú podľa Gazpromu ďalšie turbíny.

MOSKVA. Plynovod Nord Stream 1 v súčasnosti funguje iba s jednou turbínou namiesto šiestich, uviedla dnes ruská plynárenská spoločnosť Gazprom. Podľa agentúry Reuters tiež zopakovala, že západné sankcie bránia v návrate jednej z turbín do Ruska. Táto turbína, ktorá bola kvôli servisu v Kanade, je teraz v Nemecku.

Podľa Gazpromu teraz vyžadujú opravu aj niektoré ďalšie turbíny. Ruský podnik ťažkosťami s turbínami odôvodňuje obmedzenie dodávok plynovodom Nord Stream 1 do Európskej únie.

Gazprom sa vyhovára na sankcie

Moskva vo štvrtok zopakovala, že na návrat turbíny potrebuje dokumenty, ktoré potvrdia, že na toto zariadenie sa nevzťahujú západné sankcie. "Gazprom by veľmi rád dostal túto turbínu späť. Nebol to ale Gazprom, kto zaviedol sankcie, "povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. "Gazprom sa potrebuje chrániť (pred rizikami spojenými so sankciami)," dodal.

Zdroj oboznámený so situáciou dnes podľa ruského listu Kommersant uviedol, že Gazprom v stredu od nemeckej firmy Siemens Energy, ktorá má servis turbíny na starosti, dostal súbor dokumentov, vrátane povolenia nemeckého Spolkového úradu pre hospodárstvo a kontrolu vývozu (BAFA) pre priechod turbíny colnými kontrolami.

Nemecká firma podľa listu tiež Gazpromu oznámila, že nie je potrebné žiadne oficiálne vyjadrenie zo strany Európskej komisie (EK) ohľadom sankcií a že Británia písomne potvrdila, že žiadne sankcie návratu turbíny nebránia.

Turbína je pripravená na odoslanie

Nemecký kancelár Olaf Scholz v stredu vyhlásil, že turbína je plne funkčná a môže byť kedykoľvek odoslaná späť do Ruska za predpokladu, že ju Moskva bude ochotná prevziať.

Scholz navštívil závod, kde sa turbína práve nachádza a kde si ju mohol pozrieť. Nord Stream 1 prepravuje plyn z Ruska do Nemecka po dne Baltského mora a je hlavnou trasou pre dodávky ruského plynu do Európskej únie.