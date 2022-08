Západ dobiehame pomaly, stačí sa pozrieť na platy (rozhovor)

Inštitút finančnej politiky (IFP) na ministerstve financií vydal minulý týždeň analýzu o stave slovenskej ekonomiky s názvom Reformný kompas slovenskej ekonomiky. Výsledkom analýzy je, že Slovensko ako krajina zaostáva za priemerom Európy a v poslednom desaťročí sa naň už ani nedoťahuje tak rýchlo ako kedysi.

Dôvodom však nie je len nefunkčná verejná správa či vysoká miera korupcie, ale aj málo pracujúcich, ktorí by ekonomiku ťahali dopredu.

Riaditeľ IFP JURAJ VALACHY v rozhovore pre INDEX tvrdí, že na Slovensku aktuálne nepracuje až pol milióna ľudí, ktorí by pritom pracovať mohli. Ide o staršie ročníky, matky s malými deťmi, ale aj ľudí s nižším vzdelaním.

"Často je pritom dôvodom len zle nastavený zákon. Ľuďom, ktorí silu majú a pracovať chcú, by to malo byť umožnené, keď aj na polovičný úväzok. Zle nastavené zákony by nemali vyháňať ľudí z trhu práce," hovorí.

Ekonomika Slovenska sa v posledných rokoch prestala doťahovať na európsky priemer. Čo je hlavným dôvodom?

Dobiehanie západných krajín prebieha aj naďalej, avšak oveľa pomalšie, ako by sme si všetci želali. Stačí sa pozrieť na platy. Priemer na Slovensku je niekde okolo 1200 eur v hrubom, v Nemecku nad 3000 eur.

Samozrejme, že tesne po revolúcii, bol tento rozdiel násobne väčší. To však nie je dôvod na to, aby sme rezignovali. Najväčším dôvodom spomalenia je, že sa začína vyčerpávať ekonomický rast krajiny založený na začleňovaní dlhodobo nezamestnaných ľudí na pracovný trh.

Čo to znamená?