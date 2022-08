Hlas kritizoval platy zdravotníkov, finálna dohoda ešte nie je

O zvýšení platov zdravotníkov sa má rokovať v utorok.

BRATISLAVA. Ministerstvo zdravotníctva nedisponuje informáciou, že by rokovania o platoch zdravotníkov boli ukončené a na stole by bola akékoľvek finálna dohoda. Pre TASR to uviedli z komunikačného odboru rezortu v reakcii na kritiku mimoparlamentnej strany Hlas-SD, podľa ktorej sa majú platy zvýšiť len časti zdravotníckeho personálu.

Rokovanie neskončili

"Aktuálne sa rokovania posunuli až na úroveň predsedu vlády, čo vnímame ako vyjadrenie skutočnosti, že zaistenie adekvátneho ohodnotenia našich lekárov, sestier a ďalších kolegov patrí medzi najvyššie priority vlády," doplnilo ministerstvo zdravotníctva.

Úrad vlády už pred týždňom pre TASR potvrdil, že o zvýšení platov zdravotníkov sa má rokovať v utorok. Bližšie informácie chce poskytnúť až po rokovaní.

Rozdeľovanie pracovníkov

Hlas-SD kritizuje vládu za to, že namiesto spájania ľudí na Slovensku a hľadania konštruktívnych riešení radšej ľudí rozdeľuje. "Vraj chce teda dať alebo navýšiť platy len časti zdravotníckeho personálu," povedala na pondelkovej tlačovej konferencii podpredsedníčka strany Zuzana Dolinková. Vyzýva vládu, aby na utorkovom rokovaní o platoch zdravotníkov naplnila svoj sľub a zastavila hroziaci exodus zdravotníkov.

O mzdách sa na úrade vlády rokovalo aj v júli, na konkrétnom návrhu sa nedohodli. Návrh zvýšenia platov sa mal pôvodne predstaviť koncom júna, avizovali to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) a šéf rezortu financií Igor Matovič (OĽANO).