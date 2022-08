Ruské aerolínie rozoberajú lietadlá, aby získali náhradné diely

Väčšinu ruskej flotily tvoria zahraničné lietadlá, od importu sú však závislé aj lietadlá Suchoj.

MOSKVA. Ruské aerolínie, vrátane štátneho Aeroflotu, rozoberajú lietadlá, aby si zabezpečili náhradné dielce. Pre západné sankcie ich totiž nemôžu kúpiť v zahraničí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Tento postup je tiež v súlade s júnovým odporúčaním ruskej vlády, aby letecké spoločnosti použili niektoré lietadlá na náhradné diely, a takto udržali zvyšné stroje v prevádzke minimálne do konca roka 2025.

Aeroflot rozoberá Boeingy 737 a Airbusy A320

Sankcie uvalené na Rusko po jeho útoku na Ukrajinu na konci februára bránia aerolíniám, aby získali náhradné diely na západe alebo aby tam poslali lietadlá na údržbu.

Minimálne jeden v Rusku vyrobený stroj Suchoj Superjet 100 a jeden takmer úplne nový Airbus A350, oba prevádzkované Aeroflotom, sú aktuálne uzemnené a rozoberajú sa, uviedol pre Reuters zdroj oboznámený so situáciou.

Aeroflot takisto vybral zariadenia z dvojice Boeingov 737 a Airbusov A320, pretože potrebuje náhradné dielce pre lietadlá týchto modelov.

Väčšinu ruskej flotily lietadiel tvoria zahraničné dopravné lietadlá, od súčiastok zo zahraničia sú však závislé aj lietadlá Suchoj ruskej výroby.

Nevzlietlo približne 15 percent flotily Aeroflotu

Experti predpokladajú, že je len otázkou času, kým sa čoraz viac lietadiel bude musieť rozoberať, aby zvyšné mohli zostať v prevádzke.

Navyše, novšie generácie lietadiel A320neo, A350 rovnako ako Boeing 737 MAX a 787, majú technológie, ktoré sa musia neustále aktualizovať.

Do roka, odkedy vstúpili sankcie do platnosti, bude pre Rusko výzvou, aby udržalo v prevádzke moderné lietadlá, uviedol jeden zo zdrojov. A to aj napriek veľmi rozvinutému a kompetentnému strojárstvu v krajine.

Takmer 80 percent lietadiel Aeroflotu tvoria Boeingy a Airbusy. Aerolínie mali na konci minulého roka 134 Boeingov a 146 Airbusov a k tomu ešte 80 strojov Suchoj Superjet 100.

Podľa kalkulácií agentúry Reuters od konca júla nevzlietlo približne 50 lietadiel alebo 15 percent flotily Aeroflotu.

