Ruská ropa na Slovensko netečie. Slovnaft sa núka, že zaplatí za Rusov

Kremeľ môže rozohrávať ďalšiu hru, podobnú tej s plynom.

Rusko-ukrajinská vojna a boj Ruska proti Európskej únii (EÚ) pokračuje nielen na bojisku či na diplomatickom poli, ale aj na energetickom fronte. Po odstávke plynu cez plynovod Nord Stream 1, prišla teraz na rad ropa.

Ukrajina začiatkom augusta prerušila export ropy cez južnú vetvu ropovodu Družba, ktorá vedie aj cez Slovensko, informovala agentúra Reuters.

Dôvodom prerušenia dodávok sú vraj problémy okolo tranzitných poplatkov medzi ruskou firmou Transnefť a ukrajinským prevádzkovateľ ropovodov Ukrtransnafta.

„Štvrtého augusta sa zastavili dodávky ropy z Ruska cez územie Ukrajiny,“ informoval Transnefť. Zasiahlo to dodávky do Maďarska, na Slovensko a do Česka. Transport ropy severnou časťou ropovodu Družba do Poľska a Nemecka cez územie Bieloruska pokračuje bez prerušenia.

Vrátená platba