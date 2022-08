Dodávky ropy na Slovensko by sa podľa Slovnaftu mali obnoviť

Slovnaft navrhol uhradiť platby.

BRATISLAVA. V najbližších dňoch by mali obnoviť dodávky ropy na Slovensko. Informoval o tom hovorca spoločnosti Slovnaft Anton Molnár.

Ukrajinská prepravná spoločnosť totiž pozitívne zareagovala na návrh spoločností Slovnaft a MOL uhradiť tranzitné poplatky za prepravu ropy južnou vetvou ropovodu Družba.

„Slovnaft už platbu uskutočnil na účet spoločnosti a očakáva, že na základe toho sa v najbližších dňoch dodávky ropy obnovia. S daným riešením súhlasila aj ruská strana," doplnil.

Prerušenie dodávok nastalo potom, ako sa vyskytli technické problémy na úrovni bánk v súvislosti s platbami za tranzitné poplatky z ruskej strany.

Výrobný proces v bratislavskej rafinérii napriek tomu funguje bez prerušenia a zásobovanie trhu je podľa vyjadrenia spoločnosti plynulé. Slovnaft počas tohto obdobia využíva na spracovanie všetky dostupné rezervy v systéme.

Chyba podľa Sulíka bola inde

Zastavenie dodávok ropy cez ropovod Družba nebolo chybou ukrajinskej, ani ruskej strany. Na stredajšej tlačovej besede to uviedol minister hospodárstva Richard Sulík.

Ako dodal, chyba sa stala v jednej z malých pobočiek bánk na území západnej Európy, ktorá spracovávala platbu za tranzit.

„Vyhodnocovali a vyhodnocovali a oznámili, že tú platbu nepustia," objasnil Sulík.

Keďže bola platba vrátená, ukrajinská strana prepravu zastavila. „Išlo o technické zlyhanie, nesprávne vyhodnotenie," zhodnotil.

Slovensko má dostatok zásob

Ropa pritom prestala na Slovensko tiecť ešte minulý štvrtok a išlo už o štvrté prerušenie od začiatku vojny na Ukrajine. Ako však zdôraznil Sulík, Slovensko má dostatok zásob na približne štyri mesiace.

Aktuálne sa veci pohli a platbu zaplatil Slovnaft cez slovenskú banku. Išlo pritom o sumu do 10 miliónov eur.

„Očakávam, na základe informácií, ktoré mám, že ropa potečie v najbližších hodinách," dodal Sulík.

Uvedené provizórne riešenie by malo fungovať do konca augusta. Dovtedy by sa malo nájsť dlhodobejšie riešenie.

SaS je za zdanenie ruskej ropy pod podmienkou

SaS podporí mimoriadne zdanenie ruskej ropy len v prípade, ak bude znížená nejaká iná daň. Liberáli podľa Sulíka zotrvávajú na tejto pozícii. Ako zdôraznil, majú zásadný problém, aby boli takto získané zdroje použité na nejaké „výmysly".

„Od začiatku sme hovorili, že ok, daň z ruskej ropy je v poriadku, súhlasíme, ale chceme vidieť, ako sa tie peniaze použijú," skonštatoval. SaS konkrétne navrhla, aby sa znížila DPH na pohonné hmoty z 20 percent na 8 percent.

„O toto sa budeme snažiť aj na septembrovej schôdzi, k rokovaniam zatiaľ nedošlo," uzavrel.

Vojna na Ukrajine