Druhý pilier od narodenia? Ako by SaS prekopala dôchodky (otázky a odpovede)

Na návrhy sulíkovcov sme sa pozreli z vecného a odborného hľadiska.

Zmena odchodu do penzie každý rok podľa dĺžky života, časová hodnota peňazí pri výpočte penzií či sporenie si v druhom pilieri od narodenia. Aj takého nápady obsahuje návrh ústavného zákona z dielne strany SaS, ktorý predložila do parlamentu uprostred leta.

Kritické hlasy jej koaličných partnerov tvrdia, že také dôležité zmeny sa nemajú riešiť v polčase rozpadu vládnej koalície a bez dohody s nimi.

INDEX sa pozrel na niektoré návrhy sulíkovcov z vecného a odborného hľadiska. Hľadali sme odpovede na to, čo by sa novinkami zmenilo pre bežných sporiteľov na penziu, ktorých je v druhom pilieri viac ako 1,7 milióna a majú tam uložených takmer 12 miliárd eur.

1.Prečo prichádzajú zmeny v dôchodkoch cez prázdniny?

Strana SaS zdôvodňuje svoj prázdninový návrh ústavného zákona tým, že sa okolo reformy penzií už rok nič nedeje.

„Ešte v marci sa koalícia dohodla, že v júni schváli ústavný zákon o dôchodkovom systéme, no nestalo sa tak,“ pripomenul minister hospodárstva. Tvrdí, že sa len drží programového vyhlásenia vlády, ktoré s takýmito zmenami počíta. To, že to podali bez dohody s koaličnými partnermi, za problém nepovažuje ani on, ani jeho spolustraníci.

„So stanovením základných ústavných téz tvorby dôchodkovej politiky by nemala mať problém žiadna časť politických elít,“ píšu v dôvodovej správe navrhovatelia zákona a poslanci SaS Peter Cmorej, Marián Viskupič a Tomáš Lehotský .

Koaliční partneri to však vidia inak. Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina) vraví, že také výrazné zmeny v dôchodkovom systéme, o ktorých sa už dva roky rokuje, sa nepredkladajú bez spolupráce v koalícii a už vôbec nie počas letných prázdnin. Sám sa chystá podať svoju novelu zákona o dôchodkoch na jeseň. K jeho návrhu zmien v druhom pilieri prišlo na jar takmer 160 zásadných pripomienok. To svedčí o tom, že schválenie tohto zákona vôbec nebude ľahké.

Zmeny v prvom pilieri

SaS navrhuje, aby sa dôchodkový vek menil každoročne automaticky podľa vývoja strednej dĺžky života. Je to dobrý nápad a nebude to pre ľudí zmätočné nemať fixný vek odchodu do penzie po 40 rokoch?