Pouličné lampy riadia aj v Kyjeve. Ich smart riešenie ušetrí tisíce eur

Staršia generácia si na firmu SEAK môže spomenúť ako na výrobcu zosilňovačov v bývalom Česko-Slovensku. Elektrotechnický inžinier Jozef Sedlák z Prešova si už v roku 1989 založil živnosť, aby vyrábal elektronické zariadenia pre hudobníkov.

Jeho rodinná firma zásobovala elektronickými bubnami a ozvučovacou technikou celé Slovensko, kým sa neotvoril trh a kvalitné, no zároveň neporovnateľne lacnejšie zariadenia začali prichádzať z Ázie.

SEAK vtedy zachránila druhá časť podnikania - obecný rozhlas a elektrické zvony do kostolov. Výhodou jeho riešenia bolo, že na šírenie rozhlasu nepotreboval ďalšie káble, stačilo mu existujúce pouličné osvetlenie. Keď lampy práve nesvietili, mohli sa obcou či mestom šíriť dôležité informácie.

Jozef Sedlák zakrátko prišiel aj na to, že káble pouličného osvetlenia sa dajú posielať elektronické dáta, ktorými možno lampy na diaľku ovládať. Vynález sa podarilo patentovať, prvý raz ho nainštalovali v roku 2008 vo vonkajšom sklade supermarketu Tesco v Beckove.

V súčasnosti technológie prešovskej firmy riadi okolo 800-tisíc svetiel po celom svete a SEAK pod vedením súčasného riaditeľa a spoluvlastníka Heliodora Macka ďalej expanduje. Nielen na nové geografické trhy, ale aj do nových technológií, ako je elektromobilita.

FéliX Business Award je biznisová cena, ktorú vyhlasujú INDEX a Slovenská sporiteľňa v spolupráci s odbornými partnermi. Získať ju môžu inšpiratívne firmy a aktivity, ktoré prispievajú k prosperite, modernosti a spoločenskej zodpovednosti krajiny. Spoločnosť SEAK je nominovaná na cenu FéliX Business Award v kategórii Biznis pre budúce generácie.

Najväčším trhom je Ukrajina

Heliodor Macko prišiel do SEAK-u pred siedmimi rokmi s ambíciou pretvoriť rodinný podnik na firmu s medzinárodným záberom. O jej technológií hovorí, že inovatívna bola už od začiatku: „Dokázala tlmiť výbojkové svetlá, čo vtedy vedel len málokto.“

Systém v zásade funguje relatívne jednoducho. „Malú škatuľku namontujeme do každej lampy, väčšiu do elektrického rozvádzača. Z rozvádzača potom vyšleme pokyn, aby sa napríklad lampa číslo sedem stlmila na 25 percent,“ opisuje Macko.

Okrem výrobných hál automobilky Volkswagen a takmer všetkých väčších prevádzok Tesca na Slovensku, v Česku a Poľsku, využívajú smart technológiu SEAK-u aj obce a mestá na Slovensku a v zahraničí.

Výroba smart zariadení v spoločnosti SEAK. (zdroj: SEAK)

Najväčším trhom pre prešovských inovátorov sa stala Ukrajina. Len v hlavnom meste Kyjev ich systém ovláda 50-tísic svetiel. „Ide o našu najväčšou realizáciu smart city riešenia,“ hovorí Macko.

Zákazku z Kyjeva sa SEAK-u podľa neho podarilo získať hlavne vďaka spolupráci s miestnymi firmami. Časť modulu v lampe vyrába licencovaný ukrajinský výrobca, čím sa systém stáva cenovo výhodnejším. Moduly do rozvádzačov vyrába priamo SEAK.

V tomto roku chceli automatizáciu osvetlenia v Kyjeve ďalej rozširovať. Zautomatizovaných stále nie je zhruba 150-tisíc lámp. Plány však zastavila vojna. Tržby z Ukrajiny padli na nulu a namiesto príprav nových inštalácií Prešovčania od februára pomáhajú evakuovať z krajiny ženy a deti. „Je to prirodzené. Mnohých ľudí poznáme dlhé roky a sme spriatelení,“ vysvetľuje Macko.

Naopak, dvojnásobné tržby tento rok očakáva SEAK z Izraela, kde jeho technológiu využíva 225 obcí a miest. Prvým bol Atlit, ležiaci neďaleko prístavného mesta Haifa, v roku 2016 a s 1100 svetlami. O rok neskôr pilotný projekt v Tel Avive odobril bývalý prezident Andrej Kiska na svojej oficiálnej návšteve Izraela.

K zahraničnej expanzii pristupujú v SEAK-u tak, že na nový trh sa zakaždým snažia vstúpiť prostredníctvom lokálnych partnerov, ktorých si vopred vytypujú a oslovia. Bez nich by to podľa Macka bolo príliš komplikované: „Nedokážeme na diaľku vymieňať lampy ani sa zapájať do miestnych tendrov.“

Netreba vždy a všade svietiť naplno

Najčastejším dôvodom záujmu o technológie SEAK-u je úspora nákladov na elektrinu. Firma tvrdí, že mestá a obce môžu jej spotrebu znížiť o 35 až 40 percent, čo je pri aktuálnych cenách energií pre rozpočty samospráv významná položka.

Pointou je správne určiť, ktoré ulice a časti mesta alebo dediny netreba osvetľovať naplno počas celej noci. „O tretej ráno v industriálnej zóne nie je potrebná taká intenzita svetla ako o ôsmej večer. V parku, ktorý sa o desiatej večer zatvára, zase dáva zmysel stlmiť svetlo na dvadsať percent a aktivovať pohybové senzory,“ vysvetľuje Macko.

Heliodor Macko: Mestá a obce môžu ušetriť viac ako tretinu nákladov na elektrinu. (zdroj: SEAK)

V prípade nasadenia technológie v interiéroch sa úspory pohybujú v rozmedzí od 25 do 55 percent. Závisí to napríklad od toho, či sa v budove využívajú svetlíky. Ak počas časti dňa poskytujú dostatok svetla, žiarovky sa automaticky stlmia alebo úplne vypnú.

Automatická zmena svetelného nastavenia prebieha plynulo a pomaly, zákazník či zamestnanec si ju vôbec nevšimne. Ak však treba svetlo zintenzívniť hneď, dá sa to spraviť manuálne alebo cez softvérovú aplikáciu. V nej si vedenie mesta či firmy môže skontrolovať aktuálnu spotrebu a dosiahnuté úspory.

Vyššie ceny elektriny zrýchľujú návratnosť