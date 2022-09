Kniha, ktorá vás presvedčí, že investovať do ETF fondov je to najlepšie

Článok pokračuje pod video reklamou

Z hľadiska malého investora je to dosiaľ najväčšia revolúcia na finančných trhoch. Naopak, z pohľadu aktívnej správy finančných aktív ide o najväčšieho zabijaka pracovných miest.

Také sú dva radikálne rozdielne pohľady na ETF fondy, ktoré pasívne kopírujú vývoj akciových indexov, komodít, dlhopisov alebo kôš vybraných akcií napríklad v sektore biotechnológií či elektromobility.

Investor nekupuje individuálne akcie, čo je stratégia označovaná anglickým výrazom stock picking, ale úspory v pravidelných dávkach sype do fondu, ktorým môže efektívne a lacno obsiahnuť celý trh.

Históriu a vývoj ETF fondov opisuje novinár denníka The Financial Times Robin Wigglesworth v knihe Trillions: How a Band of Wall Street Renegades Invented Index Fund and Changed Finance For Ever (Ako skupina odpadlíkov z Wall Street vynašla indexový fond a navždy zmenila financie).

Ani svokre

V roku 1974 nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu Paul Samuelson napísal článok, v ktorom tvrdil, že aktívne spravovanie portfólia nákupmi individuálnych akcií je založené na ilúzii.

Nájsť investorov, ktorí výberom akcií dlhodobo porážajú trh, je podľa neho stratou času alebo sú evidentne "dobre ukrytí". Vyzval finančníkov na revolúciu, ktorá by priniesla nové riešenia aj pre obyčajných ľudí, ktorí si chcú sporiť napríklad na dôchodok.