SaS zahlasuje za extra daň z ruskej ropy, má však podmienku

Slovensko má zazmluvnený dostatok plynu do konca vykurovacej sezóny.

BRATISLAVA. Daň z ruskej ropy nie je pasé. Ako povedal to na tlačovej besede minister hospodárstva Richard Sulík, strana SaS za túto daň na septembrovej parlamentnej schôdzi parlamentu bude hlasovať. Má však podmienku.

"My za túto daň budeme v septembri v parlamente určite hlasovať, ale predložíme poslanecký návrh, že DPH (z pohonných látok-poz.red.) klesne z 20 na osem,“ povedal Sulík

Návrh z dielne ministerstva financií parlament už dvakrát odložil práve pre požiadavku SaS na recipročné zníženie inej dane. "My sme boli pripravení ju v júni schváliť spolu s tým, že DPH na palivá klesne z 20 percent na osem. My za túto daň budeme v septembri určite hlasovať a predložíme poslanecký návrh, že DPH klesne z 20 percent na osem tak, ako to majú v Poľsku," povedal Sulík.

Návrh zákona o dani z výhody získanej v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou schválila vláde ešte v polovici mája.

Daň by sa mala vyrátať ako súčin množstva ropy s pôvodom v Ruskej federácii v bareloch obstaranej daňovníkom v príslušnom zdaňovacom období a rozdielu medzi referenčnou cenou ropy Brent a priemernou cenou obstarania zníženého o päť USD (4,999 eura). Zdaňovacím obdobím bude kalendárny mesiac a sadzba dane bude vo výške 30 percent.

Sulík tiež informoval, že Slovensko má v súčasnosti v zásobníkoch v prepočte 25 terawatthodín plynu, pričom do konca nadchádzajúcej vykurovacej sezóny treba spolu 35 TWh. Zazmluvneného je však oveľa viac plynu ako chýbajúcich desať TWh.

Minister spresnil, že 12,5 TWh má v zásobníkoch štátny Slovenský plynárenský priemysel, 8 TWh ostatní dodávatelia plynu, ako napríklad ZSE, a 5 TWh je uložených ako núdzové zásoby v zásobníku v Dolných Bojanoviciach.

"Naďalej plyn prichádza. Plynu je na trhu dosť. Problém nie je s množstvom plynu, problém je s tou šialenou, donedávna nepredstaviteľnou cenou," povedal Sulík.

Rezort ráta v tejto sezóne aj s využitím lacnejších núdzových zásob plynu na preklenutie prvého štvrťroka budúceho roka.

Spoločnosť SPP - distribúcia však varovala, že použitie týchto zásob zo zásobníka v Dolných Bojanoviciach na okamžitú spotrebu pre domácnosti by v prípade úplného zastavenia toku plynu ohrozilo bezpečnosť dodávok.

Na Slovensko v súčasnosti prichádza plyn aj od ruského Gazpromu, hoci tento dodávateľ kráti dohodnuté objemy pre SPP na približne 40 percent. SPP diverzifikoval dodávky a dostáva plyn aj z nórskych nálezísk v Severnom mori a približne raz do mesiaca aj skvapalnený zemný plyn z lodných tankerov.