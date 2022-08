Bosch určuje trendy, investícia pri Prešove doplní Miškolc

Konkurenti sa snažia parametrami k Nemcom len približovať.

Po automobilke Volvo putuje na východ Slovenska ďalšia významná investícia. Ide o nemeckú spoločnosť Bosch, ktorá v obci Záborské pri Prešove zamestná štyritisíc ľudí. Ďalších štyritisíc ľudí by mohlo nájsť prácu u subdodávateľských firiem.

Investičná pomoc pre Bosch je už vopred dohodnutá, potvrdil po zasadnutí vlády minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Stačí, ak o ňu požiada a dostane od štátu 37 miliónov eur. Ide o priamu investičnú pomoc, teda vo forme peňazí a nie daňových úľav.

„Všetko nasvedčuje tomu, že Bosch v septembri požiada o investičnú pomoc a začne proces výkupu pozemkov a verejné obstarávanie. Veríme, že čoskoro tam bude stáť fabrika,“ povedal Sulík. Odhaduje sa, že by to mohlo byť do troch rokov.

Cieľom investičného projektu, ktorý vláda schválila, je aj príprava strategického územia pod názvom Záborské Industrial Park s plánovanou výmerou 116 hektárov. Tam by mal Bosch postaviť fabriku na výrobu elektromotorov do bicyklov.

Ide o výhodnú lokalitu. V blízkosti parku je diaľnica D1 s napojením smerom na Poprad alebo Košice a dostupná je neďaleká železničná doprava.

V Prešovskom kraji ide v krátkom čase o druhý veľký priemyselný park, ktorý by mal realizovať štát. Prvý s výmerou 79 hektárov pripravuje MH Invest pri Sabinove.

Na Slovensku sa Boschu darí