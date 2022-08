Rusko znižuje dodávky plynu do Francúzska

Gazprom znižuje dodávky pre spor týkajúci sa niektorých kontraktov.

PARÍŽ. Rusko obmedzuje dodávky plynu aj do Francúzska, čo zvyšuje obavy z energetickej krízy v Európe počas zimy, píše agentúra Bloomberg.

Ruský koncern Gazprom informoval spoločnosť Engie, že od utorka znižuje dodávky pre spor týkajúci sa niektorých kontraktov, uviedla francúzska elektrárenská firma. To signalizuje, že nedostatok na európskom trhu s energiami sa zrejme prehĺbi.

Článok pokračuje pod video reklamou

Tlak na európsky trh sa zvyšuje

Francúzska premiérka Élisabeth Borneová v pondelok vyzvala firmy, aby znížili spotrebu energií, v opačnom prípade sa môže stať, že ak Rusko zastaví dodávky plynu, bude prídelový systém na energie reálnou možnosťou.

Spoločnosť Engie, ktorá od začiatku vojny na Ukrajine obmedzila svoju závislosť od ruského plynu, uviedla, že prijala opatrenia, aby minimalizovala následky redukcie dodávok od Gazpromu.

Krok Moskvy ešte zvyšuje tlak na európsky trh, ktorý zápasí s nedostatok plynu pre výrazné obmedzenie ruských dodávok.

Gazprom okrem toho plánuje, že od stredy do piatka pre opravu turbíny úplne odstaví kľúčový plynovod Nord Stream 1. Nemecko predpokladá, že dodávky cez plynovod, ktorý je aj tak už niekoľko týždňov využívaný len na dvadsať percent maximálnej kapacity, sa už neobnovia.

Nemci zvažujú všetky možnosti

Kancelár Olaf Scholz na úvod výjazdového zasadnutia vlády uisťoval, že Nemecko intenzívne posilňuje svoju energetickú bezpečnosť kvôli neistým dodávkam plynu z Ruska a už teraz je vo výrazne lepšej pozícii, ako sa pred pár mesiacmi očakávalo. "Dobre sme sa pripravili," uviedol.

Scholz spomenul, že Nemecko znižuje spotrebu plynu okrem iného aj tým, že opäť aktivuje uhoľné elektrárne držané v zálohe. "Tiež viete, že v záťažovom teste preverujeme, či by malo zmysel ponechať cez zimu v prevádzke jadrové elektrárne," povedal. Posledné tri jadrové elektrárne chce krajina definitívne uzavrieť na konci tohto roka.

Denník The Wall Street Journal pred pár dňami napísal s odvolaním sa na nemecké vládne zdroje, že Nemecko pre energetickú krízu neodstaví posledné tri jadrové elektrárne a nechá ich zatiaľ v prevádzke aj po konci tohto roka.

Minister hospodárstva Robert Habeck ale následne uviedol, že by to bolo zlé rozhodnutie, ktoré by sa nevyplatilo. Konečné rozhodnutie chce však vláda urobiť až podľa výsledku záťažových testov.

Nemecko rýchlo plní zásobníky na plyn, podľa údajov z pondelkového popoludnia boli naplnené z 82,7 percenta. Cieľom vlády je, aby do októbra boli zásobníky plné z 85 percent a do novembra z 95 percent. Už teraz je takmer splnený októbrový cieľ.