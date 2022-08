Na nájomné byty dosiahnu aj bohatší, časť záujemcov bude mať prednosť

Cenové stropy budú na úrovni krajov, príspevok zamestnávateľa bude dobrovoľný.

Článok pokračuje pod video reklamou

Príprava legislatívy pre „lacné nájomné byty“, ktoré presadzuje vicepremiér Štefan Holý (Sme rodina) a jeho stranícky šéf Boris Kollár, sa dostáva do ďalšej fázy. Nariadenie vlády, ktorého súčasťou je aj vzorec na výpočet nájomného v bytoch, je od konca minulého týždňa v pripomienkového konaní.

Ukončiť by sa malo už o necelé dva týždne 6. septembra. Pripomienkové konanie by tak trvalo kratšie než zvyčajne, čo Holého úrad vysvetľuje tým, že musí čo najskôr začať vyjednávať zmluvy s potenciálnymi investormi do nájomných bytov. Nariadenie vlády by malo nadobudnúť účinnosť 1. októbra tohto roka.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Rozostavaných je 80-tisíc bytov. Kollárove lacné nájmy sa na ne nemôžu spoliehať Čítajte

Príjmový strop sa ešte zvýšil

Podmienkou na pridelenie nájomného bytu bude, aby priemerný čistý mesačný príjem domácnosti žiadateľa dosahoval najviac osemnásobok životného minima. Holý nedávno hovoril o šesťnásobku.