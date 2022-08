Odstávka sa začala, Rusko zastavilo dodávky plynu cez Nord Stream 1

Plánovaná odstávka má potrvať do soboty rána.

BRATISLAVA. Rusko v stredu skoro ráno prerušilo dodávky plynovodom Nord Stream 1, ktorý je hlavnou trasou pre prepravu ruského zemného plynu do Európskej únie. Podľa agentúry Reuters to vyplýva z dát urobených pri vstupe potrubia do Nemecka.

Ohlásená odstávka má trvať do sobotňajšieho rána. Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom zhruba pred dvoma týždňami uviedla, že jediná zvyšná kompresorová stanica potrebuje údržbu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Dodávky plynu cez Nord Stream 1 sú na nule

Aktuálne zastavenie dodávok plynu do Európy prostredníctvom hlavného plynovodu ďalej vyostruje hospodársku vojnu medzi Moskvou a Európskou úniou, myslí si Reuters. Podľa agentúry sa tiež zvyšujú vyhliadky na ekonomickú recesiu v Európe a potreba zaviesť úsporné opatrenia ohľadom spotreby plynu v niektorých krajinách Únie.

Údaje zo vstupných bodov spájajúcich Nord Stream 1 s nemeckou plynárenskou sústavou potvrdili, že prietoky plynu klesli v stredu skoro ráno na nulu.

Nord Stream 1 prepravuje plyn z Ruska do Nemecka po dne Baltského mora. Z Nemecka sú naň naviazané plynovody do ďalších krajín.

Situácia okolo dodávok ruského plynu sa skomplikovala, keď Rusko vo februári začalo inváziu na Ukrajinu a Európska únia v odvete prijala sériu protiruských sankcií.

Obnoví Rusko dodávky plynu cez Nord Stream 1?

Gazprom 19. augusta oznámil, že preprava plynu Nord Streamom 1 by po trojdňovej odstávke mala byť obnovená, ak nenastanú žiadne technické problémy. Plyn by mal potrubím znovu začať prúdiť v sobotu o 3:00 SELČ. Európske vlády sa však obávajú, že by Moskva mohla výpadok predĺžiť ako odplatu za západné sankcie.

Gazprom obmedzovanie dodávok plynu zdôvodňuje technickými problémami, okrem iného chýbajúcou turbínou v stanici Portovaja. Európska únia však tvrdí, že technické problémy sú len zámienkou a že Moskva používa plyn ako zbraň na presadenie svojich záujmov.

Vojna na Ukrajine