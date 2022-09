Vo Veľkých Turovciach vo veľkom kompostujú a recyklujú. Ľuďom to šetrí peniaze

Miera triedenia v malej obci na juhu Slovenska stúpa a poplatky za odvoz klesajú.

Veľké Turovce neďaleho Šiah na juhu stredného Slovenska ukazujú, ako možno poučky o obehovom hospodárstve a odpadovom manažmente uviesť do praxe.

"Chceli sme dať odpadu druhú šancu, lebo ho bolo veľa. Síce sme ho separovali, ale nedôsledne a boli tu aj čierne skládky pri potoku," spomína starosta obce so 740 obyvateľmi Jaroslav Péter.

Obec postupne investovala do infraštruktúry na spracovanie odpadu. Vybudovala kompostáreň, kúpila drvičku stavebného odpadu. Výsledky vidieť v štatistikách, keď miera triedenia odpadu v obci vlani dosiahla 55,5 percenta, a následne aj v peňaženkách obyvateľov.

Veľké Turovce sú nominované na ocenenie FéliX Business Award v kategórii Samospráva pre budúce generácie.

FéliX Business Award je biznisová cena, ktorú vyhlasujú INDEX a Slovenská sporiteľňa v spolupráci s odbornými partnermi. Získať ju môžu inšpiratívne firmy a aktivity, ktoré prispievajú k prosperite, modernosti a spoločenskej zodpovednosti krajiny. Dubnica nad Váhom je nominovaná na cenu FéliX Business Award v kategórii Samospráva pre budúce generácie.

Osveta nie je jednorazová záležitosť

S prvými aktivitami na podporu obehovej ekonomiky začali vo Veľkých Turovciach pred desiatimi rokmi. Motivácia bola jednoduchá: znížiť množstvo komunálneho odpadu, ktorého objem stúpal.

Obec saprihlásila do eurofondovej výzvy na kompostáreň, avšak neuspela. "Projekt sme mali hotový, preto sme sa rozhodli ju financovať a postaviť z vlastných peňazí a na lízing sme si kúpili techniku. Splatili sme ju za tri roky," hovorí starosta Péter.

Kompostáreň je v prevádzke od roku 2018 a spracúvajú v nej biologicky rozložiteľný odpad. Kompost následne využívajú v dedine akopodkladový materiál pri výsadbe drevín.

Ekologická novinka si však okrem investícií do "železa" vyžiadala aj zmenu prístupu obyvateľov. Turovčania totiž v minulosti dávali bioodpad domácim zvieratám alebo ho pálili na záhrade.

Jaroslav Péter spomína, že zmeniť návyky obyvateľov bolo ťažké. "Avšak osemdesiat percent ľudí je už presvedčených, že je to správne," mieni. Finančné sankcie vraj neuplatňuje, skôr sa spolieha na ústne napomenutie nedôsledných triedičov odpadu.

Starosta zdôrazňuje aj význam osvety. "Nestačí raz ročne niečo vyhlásiť v obecnom rozhlase, musí sa to oznamovať opakovane viackrát do roka," vysvetľuje.

Miera triedenia odpadu stúpa

Po kompostárni sa Veľké Turovce prihlásili do ďalšej eurofondovej výzvy - na financovanie zberného dvora. Tentoraz už uspeli. Napokon obstáli aj pri ďalšej výzve, na ktorej sa zúčastnili v združení s viacerými inými obcami - z dotácie nakúpili viac ako stovku domácich kompostérov.

Podľa starostu nebolo ťažké presvedčiť obecných poslancov, aby do odpadárskych projektov išli, lebo cena na odvoz smetí každý rok stúpala. Ťažšie to bolo s presviedčaním obyvateľov.

Starosta Veľkých Turoviec Jaroslav Péter. (zdroj: Veľké Turovce)

Starosta na nich nešiel s argumentmi o redukovaní emisiíCO 2 , ekológii či hrozbe zmeny klímy: "Uvedomujú si globálne otepľovanie, keďže v miestom potoku je voda po členky, ale platí na nich najmä argument, že dôsledným separovaním odpadu ušetria peniaze."

Výsledkom je, že miera triedenia odpadu v obci od roku 2018 stúpa.Vlani narástla na 55,5 percenta, čo bolo v porovnaní s rokom 2020 o 11 percentných bodov viac. Napríklad v januári tohto roka obyvatelia obce vyprodukovali 3,4 tony zmesového odpadu, predvlani to v rovnakom mesiaci bolo až 12 ton.

Veľké Turovce v triedení odpadu napredujú, no nestíha im legislatíva. Starosta pripomína, že vytriedený stavebný odpad si obec nemôže odrátať z množstva komunálneho odpadu.

"Ministerstvo by to malo zohľadniť v novele zákona," navrhuje Jaroslav Péter. Ak by sa do vzorca úrovne vytriedenia komunálnych odpadov podľa zákona o odpadoch zarátaval aj tento druh odpadu, miera triedenia by v roku 2021 dosiahla až 62,3 percenta.

Množstevný zber funguje