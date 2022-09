Vysoká cena elektriny sa na drahšom cestovaní vo vlakoch zatiaľ neprejaví

Ppremietnutie do cien je ešte podľa Doležala veľmi ďaleko, budúci rok sa to ale už určite prejaví.

BRATISLAVA. Vysoká cena elektrickej energie sa na drahšom cestovaní vo vlakoch zatiaľ neprejaví.

Podľa ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nom. Sme rodina) premietnutie do cien je ešte veľmi ďaleko, budúci rok sa to ale už určite prejaví, nateraz „čierneho Petra“ majú Železnice Slovenskej republiky ako štátny manažér železničnej infraštruktúry.

„Ide o to, že na tento rok majú zazmluvnených dopravcov za istú cenu a nevedia premietnuť, aj keď sa o to pokúšali, do zmlúv vyššiu cenu elektriny. V budúcom roku sa to určite prejaví,“ povedal v dnes po rokovaní vlády Doležal.

Teraz je podľa ministra dopravy problém v ŽSR, ktoré nemajú v tohtoročnom rozpočte dostatok prostriedkov na vyrovnanie rastúcich cien energií.

„Budúci rok to už určite premietnu dopravcom. Bude to téma, ako sa s tým vysporiadajú dopravcovia, či to premietnu do ceny tovarov, služieb, prepravy tovarov alebo cestujúcich. Nateraz to nie je téma, potrebujeme vyriešiť problém ŽSR na infraštruktúre,“ dodal minister dopravy k možnému vplyvu ceny elektriny na zvýšenie cestovného na železniciach.