Zoštátnenie elektrární? Len silácke reči Kollára, zruinovalo by rozpočet

Uzavretie domáceho trhu s elektrinou je podľa analytikov nereálne.

"Kašlem na všetky porušenia európskych pravidiel," povedal minulý víkend v televíznej relácii Na telo šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár. Táto veta naznačuje, kam sa bude uberať energetický trh v Európe v čase bezprecedentnej energetickej krízy.

Je pravdepodobné, že európski politici sa budú čoraz viac utiekať k populizmu a ekonomickému nacionalizmu. Solidarita v tomto postoji nemá veľa miesta. Slovenskí politici už na túto vlnu nabehli.

Problém je však v tom, že hranice pre elektrinu sa zavrieť rýchlo nedajú. Prenosové sústavy v EÚ sú prepojené a odstrihnúť sa od nich by trvalo istý čas. A ten politici nemajú.

EPH: Určite by to nebola rýchlovka

Energetická kríza si podľa Kollára vyžaduje tvrdé zastropovanie cien elektriny. Predseda Sme rodina nevylúčil ani zoštátnenie Slovenských elektrární, v ktorých má štát len tretinový podiel.

Vláda by podľa neho mala vyhlásiť stav energetickej núdze, uviedol Kollár v televízii Markíza: "To znamená, že by sme kúpili elektrárne."

Túto možnosť v prípade núdzového stavu nevylučuje ani štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek (SaS).

Slovenské elektrárne sa ku Kollárovmu nápadu vyjadrovať nechceli. INDEX odkázali na akcionárov.

Podnik z dvoch tretín vlastní český Energetický a průmyslový holding (EPH) podnikateľa Daniela Křetínskeho a partnera J&T Patrika Tkáča spolu s talianskym Enelom (ten už svoj podiel v roku 2015 predal EPH, len transakcia sa ešte definitívne neuzavrela).