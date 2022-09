V piatok by mal ísť tretí blok v Mochovciach do skúšobnej prevádzky

Komerčná prevádzka tretieho bloku by tak mohla začať od nového roka.

BRATISLAVA. Tento piatok pôjde tretí blok Atómovej elektrárne Mochovce do skúšobnej prevádzky. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek.

„Prvá para sa objaví v komínoch, ktoré sú súčasťou tretieho jadrového bloku,“ povedal Galek.

Článok pokračuje pod video reklamou

Úrad jadrového dozoru vydal 25. augusta druhostupňové rozhodnutie pre uvádzanie tretieho bloku v Mochovciach do prevádzky. Ako informoval úrad, Slovenské elektrárne tak po doručení rozhodnutia môžu začať so zavážaním jadrového paliva do tretieho bloku.

Po zavezení prvej palivovej kazety nastanú testy reaktora už s jadrovým palivom. V optimálnom prípade testy trvajú zhruba štyri mesiace. Komerčná prevádzka tretieho bloku by tak mohla začať od nového roka.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Spusteniu tretieho bloku Mochoviec do prevádzky už nič nebráni Čítajte

Slovenské elektrárne plánujú s komerčnou prevádzkou tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce začať v januári budúceho roku a to zhruba o 18 týždňov po zavezení jadrového paliva.

Ako uviedol generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček, po zavezení jadrového paliva prebehnú fyzikálne a energetické skúšanie. Počas 144 hodinového skúšania si elektrárne potvrdia bezpečnosť a spoľahlivosť tretieho mochovského bloku.