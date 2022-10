V Marianke pod lesom vyrábajú kamery. Predávajú ich Googlu i lososovej farme

Článok pokračuje pod video reklamou

Firmu Ximea, sídliacu pri lese v obci Marianka neďaleko Bratislavy, na začiatku 90. rokov založili štvorica vedcov z Ruskej akadémie vied, volala sa vtedy Softhard Technology. Za uplynulé tri dekády sa vypracovala medzi svetovú špičku vo vývoji špeciálnych kamier.

Zákazky má po celom svete, medzi referenciami sú známe firmy ako Google a Siemens. Kameru zo Ximey mal na prilbe dokonca aj kozmonaut americkej NASA.

Ximea je príkladom, aký veľký potenciál majú inovatívne hightechové produkty. Je jednou z najziskovejších firiem na Slovensku v pomere k obratu, nemá žiadne dlhy, jej hrubé marže presahujú 50 percent a nezobrala ani euro z európskych grantov.

Pred dvoma rokmi došlo vo firme ku generačnej výmene, pôvodný zakladateľ Viačeslav Klimkovič prenechal jej riadenie svojmu synovi Michailovi. Aj on sa narodil v Rusku, ale na Slovensko prišiel s celou rodinou už ako dieťa.

„Firmu poznám od detstva. Ako desaťročný chlapec som sa v nej motal a pomáhal s čistením zaoxidovaných kontaktov na doskách plošných spojov,“ vraví v rozhovore pre INDEX Michail Klimkovič.

V sérii rozhovorov Moderná krajina - návod, ako zlepšiť Slovensko prinášame názory slovenských podnikateľov, ekonómov a osobností. Projekt pripravujeme v spolupráci so spoločnosťou FinStat.

Čo sa v rozhovore dočítate: Aké boli začiatky podnikania ruských vedcov na Slovensku?

Ako sa dostali k zákazke od Google či lososovej farme z Nórska?

Prečo nikdy nežiadali o eurofondy a európske granty?

Ako sa manažérsky firmy zmenila z mraveniska projektov k ucelenej štruktúre založenej na projektoch?

Ako vníma ako pôvodom Rus vojnu na Ukrajine?

Prečo sa váš otec a jeho kolegovia rozhodli založiť firmu práve na Slovensku?

Pôvodne začali podnikať v Rusku, ale keďže tam neboli jasne stanovené pravidlá, radšej sa rozhodli podnikať inde. Vraj zatočili glóbusom a ukázali na Slovensko. Je to historka, ktorú mám z ich posedení, ale nemusí byť pravdivá.

Zavážilo, samozrejme, to, že vtedajšie Česko-Slovensko malo s Ruskom bezvízový stav a bolo mu kultúrne blízke.

Zakladatelia firmy tak naložili do vlaku svoje veci a súčiastky a vyrazili do Bratislavy. Zo začiatku venovali všetkému možnému, od opráv drobnej elektroniky až po spoluprácu so švédskym profesorom Svenom Hovmöllerom na kryštalografii. Nepýtajte sa ma, čo to je...

Ako sa dostali k vývoju kamier?

Prvé roky robili, čo mohli. Po pár rokoch dvaja zakladatelia Andrej Jarov a Gennadij Vigdortčik z firmy odišli. Ostal môj otec Viačeslav Klimkovič a jeho kolega Maxim Larin a s vývojom kamier začali úplne náhodou.

Milovali elektroniku, v ktorej sa radi vŕtali. Firmy ako Panasonic, Olympus a Sony si vtedy senzory do kamier chránili a predávali ich len s kamerami. Tento komponent sa nedal kúpiť osobitne.

Otec s kolegom sa k takému senzoru dostali, až keď Philips uvoľnil do bežného predaja CCD senzory. Napadlo ich poskladať si vlastnú kameru. Prototyp sa podobal škatuli od topánok. Vycítili biznisový potenciál a spojili sa s nemeckým partnerom, pre ktorého začali vyrábať špeciálne kamery.

Aký senzor vyvíja Ximea?