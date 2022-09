Odkúpenie podielu v Slovenských elektrárňach je podľa Matoviča krajným riešením

Viskupič kúpu nevidí reálne.

BRATISLAVA. Kúpa podielu v Slovenských elektrárňach je jednou z krajných možností riešenia energetickej krízy na Slovensku. Uviedol to v relácii TV Markíza Na telo minister financií Igor Matovič (OĽANO) v diskusii s poslancom Národnej rady za SaS Mariánom Viskupičom.

"Jedno z riešení je, že sa skúsime dohodnúť so súčasnými akcionármi na tom, že by sme odkúpili podiel v Slovenských elektrárňach. Vieme, že svojho času Dzurinda s Miklošom predali trestuhodne tento podiel, a Fico ho pred desiatimi rokmi mohol naspäť odkúpiť. Trestuhodne však nevyužil predkupné právo a dnes všetci ľudia na to doplácajú," povedal Matovič.

Minister financií však nevie, koľko by stálo odkúpenie súkromného podielu v Slovenských elektrárňach. "Na stanovenie ceny sú audítorské spoločnosti, ktoré by podiel oceňovali," povedal. Odkúpenie podielu je podľa neho jedno z riešení, avšak krajné.

Slováci ako chudobní príbuzní

Najpravdepodobnejšie riešenie krízy, o ktorom sa uvažuje aj v Európskej únii, podľa Matoviča je, že by sa obmedzili zisky výrobcov elektriny z atómových zdrojov, lebo cena uránu ako vstupnej suroviny na výrobu elektriny v atómových elektrárňach doposiaľ vzrástla len minimálne.

Slovenské elektrárne podľa Matoviča v atómovej elektrárni Jaslovské Bohunice vyrábajú jednu megawatthodinu za 38 eur, na trhu však jedna megawatthodina stojí 520 eur a pred týždňom bola dokonca na úrovni 1000 eur.

"Odkúpenie by nám umožňovalo mať podobnú politiku, ako má Francúzsko, že vie garantovať asi 80 percent spotreby za štátom garantovanú cenu okolo 42 eur za megawatthodinu. Občania by mali garantované ceny elektriny možno na desať rokov, ale zároveň by bolo možné garantovať férové ceny elektriny aj podnikateľskému priestoru. Dnes sa zisk za elektrinu vyvezie do zahraničia a na konci sú Slováci chudobní príbuzní," vysvetlil Matovič.

Kúpa podielu v Slovenských elektrárňach podľa Viskupičových slov asi nie je reálna. "To, že Slovenské elektrárne nie sú štátne, sa javí, že bola chyba. S tým sa asi súhlasiť dá, ale robme veci reálne, ktoré dávajú zmysel a vieme ich urobiť. Dnes krajina v žiadnom prípade pri daných deficitoch rozpočtu a pri danom vývoji, aj budúcom, a hroziacich deficitoch nemá žiadny priestor, aby naspäť kupovala elektrárne," podčiarkol Viskupič.

"Dnes rozprávať o kúpe Slovenských elektrární, keď sme túto krajinu zadlžili o asi 16 miliárd eur, je možno zmysluplné, ale nedáva to zmysel, lebo nemáme na to peniaze. Riešme napríklad, keby bolo najhoršie, tzv. núdzový stav, keď by štát určitou formou znárodnil produkciu, ktorá je vyrobená na Slovensku a zabezpečilo sa ňou zásobovanie obyvateľstva alebo podnikov. Treba však predtým hľadať celoeurópske riešenia," dodal poslanec za SaS.