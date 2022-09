Lukeš z kauzy Skupinka: Politickú stranu som sponzoroval, ale už to viac neurobím

Článok pokračuje pod video reklamou

Patrí medzi najbohatších Slovákov. Biznisovo vyrástol síce v IT segmente, postupne však čoraz viac rozširoval svoje aktivity v developerstve, aj preto sa dnes viac cíti ako developer ako ítečkár. Napriek tomu jeho firma Ditec patrí medzi najväčšie v sektore.

A to aj vďaka štátnym zákazkám, ktoré spoločnosť získava už desaťročia. Aj o nich porozprával pre INDEX Peter Lukeš. Okrem iného po rokoch priznal, že financoval jednu z politických strán.

V rozhovore sa dočítate aj: Aký je jeho vzťah s politikmi.

Ako s postupom času vníma kauzu Skupinka.

K financovaniu akej politickej strany sa priznal.

Ako vníma to, že štát chcel podporiť výstavbu kultúrneho centra v čase, keď jeho firma jedno pripravovala.

Aké projekty chystá jeho spoločnosť v Bratislave.

Či dnes sponzoruje nejaké politické strany.

Ak vás niekto označí za oligarchu, uráža vás to?

To nie je o tom, či ma to uráža, alebo neuráža. Myslím si však, že do tejto kategórie nepatrím.

Prečo si to myslíte?

Vnímam oligarchov ako ľudí, ktorí sa snažia ovplyvňovať chod štátu a snažia sa cez politikov získať výhody, ktoré ich obohacujú.

Ja som Ditec založil v roku 1992. Už na začiatku sme mali svoje heslo: "Vieme, čo robíme a robíme, čo vieme." Pre mnohých sa to môže zdať ako klišé, ale my 30 rokov naozaj robíme to isté.

My nerobíme s politikmi, nerobíme pre politikov, ale robíme pre štát. Firma je vybudovaná tak, že je schopná robiť robustné, schopné systémy pre veľké organizácie. My takto 30 rokov vyhrávame, ale aj prehrávame.

Ľudí zo Skupinky som nepoznal

Vravíte, že nerobíte pre politikov, ale pre štát. Reprezentantom štátu sú však politici. A veľmi dobre vieme, ako to funguje. Bez známosti sa firmy v minulosti nemohli presadiť.

My sme sa dokázali naozaj presadiť prácou. Ako som spomínal, začínali sme v roku 1992. Už pred nami existovali IT firmy, ktoré dodávali štátu predovšetkým hardvér. My sme boli prvá firma druhej vlny, ktorá začala dodávať služby. Firmu som zakladal po skončení školy. Ja aj moji kolegovia sme sa IT rozumeli a z toho sme ťažili.

Poznáte sa s nejakými politikmi?