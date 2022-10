Tuneluje podnik, sťažovali sa naňho. Dnes patrí medzi najbohatších

Biznis príbeh Michala Lazara je spojený s politikou.

Michal Lazar. (zdroj: Hej, Ty!)

Ak by mal nezaujatý pozorovateľ hodnotiť Michala Lazara podľa toho, s koľkými známymi podnikateľmi sa „zaplietol“ do spoločného biznisu, charakterizoval by ho ako kamarátskeho človeka, ktorý nemá problém s nadväzovaním známostí.

Na jeho zozname nájdete mená ako Alexej Beljajev, Peter Lukeš, Ladislav Rehák či Vladimír Poór. Aj to vypovedá o tom, aká bola cesta Michala Lazara k statusu jedného z najbohatších Slovákov.

Nechýbajú na nej však ani početné kauzy, meno na zozname spolupracovníkov komunistickej Štátnej bezpečnosti (ŠtB) a podozrivé štátne zákazky.

Lazar v mnohom pripomína model „nášho podnikateľa“, aj keď sám o sebe vyhlasuje, že nie je závislý od štátu. Na jeho biznis príbeh sa pozeráme v ďalšej časti seriálu Oligarchovia.

V spisoch ŠtB

Michal Lazar je v súčasnosti známy hlavne ako spolumajiteľ Tatravagónky či developerskej spoločnosti Immocap. Nechýbalo veľa a všetko mohlo byť inak. Jeho meno by možno široká verejnosť poznala oveľa lepšie. Lazar totiž začínal svoju kariéru ako hudobník.