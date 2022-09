Slovenskí ministri budú vracať časť platu, už na jar ho mali mať zmrazený

Pre vysoký verejný dlh sa ministrom zmrazujú platy.

BRATISLAVA. Členovia vlády budú musieť vrátiť časť svojej mzdy. Už od mája tohto roka totiž pre vysoké zadlženie štátu mali mať plat zmrazený na vlaňajšej úrovni, čo sa však na jar nestalo. Vyplýva to z oznámenia úradu vlády aj ministra dopravy Andreja Doležala. Mesačne ministri brali 315 eur navyše.

V apríli tohto roka európsky štatistický úrad Eurostat zverejnil informáciu, podľa ktorej pomer dlhu verejnej správy k HDP v roku 2021 dosiahol na Slovensku hodnotu 63,1 percenta, čím došlo k prekročeniu horného limitu dlhu verejnej správy. Znamená to, že v zmysle zákona o rozpočtovej zodpovednosti začína platiť tzv. dlhová brzda.

Ministri by mali vracať časť platu

Zníženie platu členom kabinetu na úroveň predchádzajúceho roka je jednou zo sankcií, ktorú predpokladá ústavný zákon o takzvanej dlhovej brzde a ktoré majú zabrániť vláde vo vyššom zadlžení Slovenska.

To v uplynulých dvoch rokoch výraznejšie rástlo, a to v súvislosti s negatívnym vplyvom epidémie choroby covid-19. Oproti predchádzajúcemu obdobiu v krajine výraznejšie stúpol podiel deficitu verejných financií aj dlhu na výkone ekonomiky.

"Dostali sme informáciu od úradu vlády, že by sme mali vrátiť časť našich miezd. Keď bude treba niečo vrátiť, tak to vrátim, "povedal novinárom Doležal.

Šéf úradu vlády Július Jakab uviedol, že spomínané opatrenie ohľadom zníženia platov iba členom vlády na úroveň predchádzajúceho roka sa v krajine teraz uplatňuje po prvý raz. Informácie o hospodárení krajiny za uplynulý rok sú známe už od konca apríla, podľa úradu vlády tak zníženie platov členom vlády nadobudlo právoplatnosť začiatkom mája.

"Bola to nová situácia v štáte. Chceli sme mať proces tak urobený, aby aj do budúcnosti všetci vedeli, ako to urobiť a aby nedošlo k chybe, "povedal Jakab k tomu, že oznámenie o zmrazení platov členom vlády bolo zverejnené až teraz.

Vlani platy politikov klesli

Základný plat člena kabinetu je stanovený na poldruha násobok zárobku poslancov parlamentu, ktorým mesačná mzda bez príplatkov tento rok stúpla na 3270 eur. Vlani platy politikom na Slovensku vrátane poslancov klesli, a to pre vysoký deficit verejných financií krajiny v roku 2020.

Na súčasnú už menšinovú vládu premiéra Eduarda Hegera sa v súlade so zákonom o dlhovej brzde do mája budúceho roka nevzťahujú najprísnejšie možné sankcie pri vysokom zadlžení krajiny, ako sú napríklad povinnosť zostaviť návrh rozpočtu verejnej správy bez deficitu alebo požiadať snemovňu o vyslovenie dôvery.

Strana Sloboda a Solidarita, ktorá odišla do opozície, už skôr svoj súhlas so zmenou spomínaného ústavného zákona podmienila zavedením stropu ohľadom zvyšovania daní. V pôvodnej štvorčlennej koalícii Sas podporu partnerov k takejto úprave ale nezískala.