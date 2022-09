Čísla hádžu od stola a nepoznajú realitu, odkazujú firmy. Čakajú katastrofu

Usporiť 15 percent je podľa nich nereálne.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zatváranie fabrík, hromadné prepúšťanie a následné extrémne ceny tovarov a služieb.

Takto vidia budúcnosť Slovenska zástupcovia firiem združených v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ). Priemyselníci dlho vyzývali vládu, aby čo najskôr predstavila krízový plán riešenia energetickej krízy. Na stôl však dávajú aj vlastné riešenia.

“Dôsledky masívneho zdražovania energií pociťujú všetky sektory, bez okamžitého prijatia systémových opatrení budú nasledujúce mesiace pre mnohé podniky fatálne,” tvrdí Martin Hošták, tajomník RÚZ.

Väčšina kontraktov firiem s dodávateľmi energií končí ku koncu roka. Najväčšie problémy preto nastanú od začiatku toho budúceho. I keď v niektorých odvetviach sú zrejmé už teraz. Najviditeľnejší príklad je zastavenie výroby v hlinikárni Slovalco, ktorá mala energeticky veľmi náročnú produkciu.

Miroslav Kiraľvarga, prezident RÚZ a viceprezident U.S. Steel Košice tvrdí, že oceliari už cítia recesiu vo svojom odvetví a tá sa rozleje do iných sektorov hospodárstva. Ceny energií sú podľa neho neuveriteľné, a preto by vláda mala okamžite hľadať aspoň krátkodobé riešenia do konca roka vo forme stropov na ceny elektriny a plynu. Potom by mali nasledovať spoločné riešenia krízy na úrovni Európskej Únie (EÚ).

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Štáty znárodňujú, na EÚ nečakajú. Nacionalizmus ceny ešte vytlačí Čítajte

Medzi nástrojmi, ktoré chce Brusel použiť na zmiernenie cien energií sú najmä stropy na cenu plynu a zdanenie neprimeraných ziskov energetických firiem. Tie by sa použili na kompenzácie pre domácnosti a energetickou krízou najviac postihnuté firmy.

Valiaca sa lavína problémov

Medzi najväčšie problémy, ktorým firmy v súčasnosti čelia, sú nielen vysoké ceny energií, ale aj neistota okolo ich budúcej výšky. Boja sa tiež hrozby poklesu dopytu po drahých výrobkoch, do cien ktorých sa premietne vysoká cena energií, z čoho vyplynie postupná strata konkurencieschopnosti.