Vývoz plynu z Ruska do Únie klesne tento rok o tretinu, tvrdí podpredseda ruskej vlády

Najviac plynu z Ruska prúdi do Európy cez Nord Stream 1, ten je ale od konca augusta mimo prevádzky. (Zdroj: TASR/AP)

MOSKVA. Vývoz plynu z Ruska do Európskej únie klesne v tomto roku o 50 miliárd metrov kubických, čo je tretina vlaňajšieho objemu. Podľa agentúry Interfax to vo štvrtok povedal podpredseda ruskej vlády Alexander Novak.

Rusko dodáva plyn do Európskej únie najmä podmorským plynovodom Nord Stream 1, ten je ale od konca augusta mimo prevádzky.

Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom zároveň uviedla, že do krajín mimo Spoločenstva nezávislých štátov od januára do 15. septembra vyviezla 84,8 miliardy metrov kubických plynu. To je medziročný pokles o 38,8 percenta.

Ťažba plynu za rovnaké obdobie klesla o 15,9 percenta na 300,8 miliardy metrov kubických.

Vývoz ruských energií do Európskej únie v tomto roku výrazne klesol pre diplomatické napätie vyvolané februárovou inváziou ruských vojsk na Ukrajinu. Západné štáty na ruskú agresiu zareagovali sériou tvrdých sankcií, ktoré sa týkajú firiem, celých odvetví i niektorých významných jednotlivcov.

Pred začiatkom vojny na Ukrajine Rusko dodávalo do Únie okolo 40 percent únijnej spotreby plynu, v súčasnosti už to je iba okolo deviatich percent.

Zastavenie Nord Streamu 1 Moskva zdôvodňuje technickými problémami a dopadom západných sankcií, vláda v Berlíne ale tieto dôvody neuznáva a tvrdí, že Rusko export zastavilo schválne, aby vyvolalo rast cien a potrestalo Úniu za sankcie.

Únia zvažuje cenový strop pri ruskom plyne

Európska únia zvažuje, že pri ruskom plyne stanoví cenový strop. Na jednej strane tým chce obmedziť prudké cenové výkyvy, na strane druhej by tým potrestala Moskvu za jej doterajšie kroky voči Ukrajine.

Ruský prezident Vladimir Putin však minulý týždeň povedal, že ak Únia takýto návrh schváli, Rusko prestane energetické suroviny do Únie dodávať úplne.

"Neexistuje krajina, ktorá by bola schopná dodávať suroviny porovnateľné so zdrojmi v náleziskách na Sibíri a na polostrove Jamal," varoval vo štvrtok zástupca riaditeľa Gazpromu Oleg Aksjutin.

Európska únia sama priznáva, že pre niektoré členské krajiny nie je zatiaľ k ruskému plynu alternatíva.