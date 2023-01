Popularizátor architektúry: Aj Petržalka má svoje čaro. Treba pochopiť jej príbeh

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Príspevky dánskeho influencera Christiana Trampedacha sledujú na instagrame dva milióny fanúšikov architektúry. V septembri nakrúcal domy a byty v Bratislave a okolí.

V rozhovore pre INDEX vysvetľuje, prečo sa mu páči Petržalka a budovy z čias socializmu, a ako by sa mestá na Slovensku mohli rozvíjať, aby boli moderné, ale zároveň si zachovali odkaz z minulosti.

V rozhovore sa dočítate: Čím sú zaujímavé budovy z čias socializmu

Ako prepájať budovy s ľuďmi

Ako sa dá zrekonštruovať alebo pretvoriť starý prístav

Ako z nájomných bytov neurobiť geto

Čo vás počas návštevy Bratislavy najviac zaujalo?

Bol som v Bratislave už po šiestykrát. Tentoraz sme nakrúcali napríklad zaujímavý rodinný dom v Bernolákove. Je veľmi moderný a unikátny. Je postavený ako solitér, ale zároveň je prepojený s okolím. Zaujalo ma to, lebo moderné domy sú zvyčajne odtrhnuté od okolia. V tomto prípade architekti mysleli na to, aby bol zasadený do kontextu okolitých starších domov.

Ako?

Dva susedné domy sú akoby súčasťou štruktúry novej stavby. Jeden z nich má sedlovú strechu, druhý asymetrickú. Nový dom je kocka s rovnou strechou, no vyzerá, akoby tam prirodzene patril. Napriek rozdielom v tvare strechy.

Rodinný dom v Bernolákove je postavený ako solitér, ale zároveň je prepojený s okolím. (zdroj: zgarchitects)

Veľká časť obyvateľov v Bratislave býva v panelákoch z čias socializmu. V Petržalke je dokonca najväčšie panelákové sídlisko na Slovensku. Ako na vás zapôsobila?