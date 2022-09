Nezamestnanosť v auguste klesla

Júlová hodnota bola 6,23 percenta, augustová 6,14.

BRATISLAVA. Nezamestnanosť v SR v auguste 2022 klesla na úroveň 6,14 percenta. V júli tohto roku bola miera evidovanej nezamestnanosti na hodnote 6,23 percenta.

Informoval o tom v utorok minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina), za účasti generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karola Zimmera.

"Pokles nezamestnanosti na Slovensku sa za mesiac august v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi ešte zrýchlil. Kým v júni medzimesačne poklesla o 0,07 percentuálneho bodu, v júli o 0,05 percentuálneho bodu, tak v auguste poklesla nezamestnanosť o 0,09 percentuálneho bodu na 6,14 percenta," priblížil Krajniak.

Pribudlo nezamestnaných absolventov

Upozornil, že naďalej klesá aj počet znevýhodnených uchádzačov, naopak, počet tohtoročných absolventov stredných a vysokých škôl v evidencii uchádzačov o zamestnanie počas leta tradične stúpol.

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny podľa neho spustil dva národné projekty s cieľom pomôcť absolventom škôl a znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie uplatniť sa na trhu práce.

Absolventov je podľa ústredia práce v evidencii 4 477. Z radov vysokoškolských absolventov (4 107) sú to predovšetkým absolventi škôl ekonomického, lekárskeho a pedagogického zamerania. Medzi stredoškolskými absolventami (370) prevládajú absolventi smerov zameraných na ekonomiku, obchod a služby, elektrotechniku a gymnazisti.

Menej dlhodobo nezamestnaných

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov dosiahla v auguste 6,78 percenta (6,87 percenta v júli 2022, 8,02 percenta v auguste 2021). Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie predstavoval 166 433 osôb (168 701 osôb v júli 2022, 199 528 osôb v auguste 2021).

Celkový počet evidovaných uchádzačov dosiahol 183 667 osôb (186 130 v júli 2022, 217 147 osôb v auguste 2021). Počet evidovaných dlhodobo nezamestnaných ľudí dosiahol najnižší stav za posledných 18 mesiacov, a to 79 589.

Na trhu práce sa v auguste podľa ústredia práce uplatnilo 10.471 uchádzačov o zamestnanie (9 899 v júli 2022). Celkovo bolo z evidencie vyradených 14 291 uchádzačov o zamestnanie.

Pre nespoluprácu to bolo 825 osôb, z iných dôvodov bolo vyradených 2995 osôb (starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a pod.).

Počet voľných pracovných miest dosiahol v auguste 81 121 (79 552 v júli 2022). Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, a to 24 929 miest (podiel 30,73 percenta), najmenej miest bolo v Košickom kraji 3 563 (podiel 4,39 percenta).