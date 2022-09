Hirman: Odkúpenie elektrární je otázka na debatu, nie na seriózne posudzovanie

Návrh EÚ je podľa neho pre Slovensko neprijateľný.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísal ho Oliver Kostanjevec.

"Upozorňoval som na centrálne systémy vykurovania ešte pred nástupom do funkcie. Tiež som vtedy o tom nepočul relevantné návrhy. Po nástupe do funkcie vidím, že prípravy sú ešte v štádiu počiatočných diskusií. Tu nás čaká ešte veľa roboty," odpovedá nový minister hospodárstva KAREL HIRMAN na otázku, či má vláda riešenie pre domácnosti v mestách, ktoré vykurujú teplárne alebo majú vlastnú kotolňu.

Menšinová koalícia bez SaS má za dverami energetickú krízu, ktorú musí okamžite riešiť a z niečoho aj zaplatiť. Minister približuje, či firmy, ktoré sú veľkými odberateľmi energií, budú môcť čerpať dotácie, alebo či by vláda mohla zobrať neočakávanú časť ziskov energetických firiem. Hovorí aj, ako môžu domácnosti šetriť.

Karel Hirman od 13. septembra 2022 je ako nestraník ministrom hospodárstva vo vláde Eduarda Hegera (OĽaNO),

v minulosti pracoval ako externý poradca pre energetiku pre bývalú premiérku Ivetu Radičovú a bývalého ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka a ako expert pre energetiku bol aj členom tímu poradcov bývalého ukrajinského premiéra Volodymyra Hrojsmana,

predtým pôsobil ako novinár aj ako manažér a člen orgánov riadenia v niekoľkých slovenských energetických podnikoch a v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre,

vyštudoval ťažbu a prepravu ropy a plynu na Ruskej štátnej univerzite nafty a plynu Ivana Michajloviča Gubkina a na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach.

V Česku premiér Petr Fiala ohlásil, že firmy, ktoré sú veľkými odberateľmi energií, môžu čerpať nejaký typ dotácií. Čo s firmami, ktoré majú veľmi veľký odber elektriny, ako napríklad U. S. Steel či automobilky?

Máme rovnaké pravidlá v rámci Európskej únie ako Česká republika. Schémy sú už pripravované, prvá je už na schválenie notifikácií v Bruseli. Ďalšia, pre veľkých a stredných odberateľov, je v štádiu prípravy a takisto za chvíľu poputuje do Bruselu na schválenie.

To sú však kompenzačné dotácie, ktoré majú znášať všetci daňoví poplatníci. Na to treba mať finančné zdroje. Ak by sa malo riešiť plošne, sú v miliardách eur. Aby sme sa sami poskladali na naše firmy, je otázkou únosnosti našich možností. Rokuje sa teda o možnosti využitia štrukturálnych fondov, čo tiež nie je jednoduché.