Dobré ráno: Pomôžu vládne návrhy prekonať energetickú krízu?

Celoúnijné riešenie na energetickú krízu ešte nie je jasné.

“Situácia je vážna, no nie fatálne, netreba robiť paniku,” povedal nový minister hospodárstva Karel Hirman pri predstavovaní prvých návrhov na riešenie energetickej krízy.

Elektrina pre domácnosti bude mať na budúci rok zastropované ceny, regulácia sa pripravuje aj pre plyn, a kompenzácie sa chystajú aj pre malé či veľké podniky.

Ako nám tieto opatrenia pomôžu zvládnuť enormné zvyšovanie cien a prečo vláda koná až teraz?

Jana Maťková sa v podcaste Dobré ráno pýtala redaktorky Evy Frantovej, ktorá moderuje ekonomický podcast denníka SME Index.

Nový minister školstva bude vymenovaný pravdepodobne budúci týždeň , povedal premiér Heger. Mená kandidátov neprezradil, najskôr sa ich dozvie prezidentka a následne verejnosť.

Dekrét podpísaný ruským prezidentom Vladimírom Putinom umožňuje širšiu mobilizáciu , než opisoval vo svojom prejave. Šéf Kremľa hovoril o čiastočnej mobilizácii a spomenul, že povolaní budú len vojenskí záložníci. Ako však referuje spravodajský web CNN, Putinove slová sa do schváleného legislatívneho znenia nedostali.

Ivan Kmotrík ml. skončil vo funkcii generálneho riaditeľa futbalového Slovana Bratislava. Ako uviedol na klubovom webe, po náhlom prepustení celého tímu jeho najbližších spolupracovníkov si ďalej nevie predstaviť svoje pokračovanie vo funkcii. Nahradiť by ho mohol Stanislav Strapek.

V hlinikárni Slovalco pokračujú s odstavovaním pecí, k odstaveniu všetkých vyše 220 pecí dôjde podľa pôvodného plánu do konca septembra. Odstavenie výroby sa dotkne 300 zamestnancov, prepúšťať zatiaľ nezačali.

Pri protestoch v Iráne zahynulo najmenej 31 ľudí, uviedla agentúra AFP. Protesty vypukli po smrti 22-ročnej Kurdky Mahsy Amíníovej, ktorá zomrela vo väzbe mravnostnej polície. Minulý týždeň ju polícia zadržala v Teheráne za údajné porušenie pravidiel obliekania.

Channel Tres je americký rapper a producent, ktorý si vás získa svojím hlbokým hlasom. A samozrejme aj hudbou, ktorá je mixom housu, funku a r&b. Odporúčam vám vypočuť si napríklad jeho album I can't go outside, ktorý vznikol počas pandémie a na ktorom nájdete aj spoluprácu s Tyler the Creater. Ale nič nepokazíte, ak si od Channel Tres vypočujete čokoľvek.

