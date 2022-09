Ako a kam investovať v časoch vysokej inflácie?

Neoplatí sa špekulovať a hľadať riešenia s vysokým výnosom a nízkym rizikom.

Už niekoľko mesiacov odhrýza z hodnoty peňazí slovenských domácností vysoký rast cien. Situácia sa pritom pravdepodobne nezlepší ani na budúci rok. Je možné investovať tak, aby sa úspory v týchto časoch neznehodnotili, ale naopak zarobili?

Článok pokračuje pod video reklamou

Ekonómovia sa zhodujú, že finančný nástroj, ktorý by dokázal prekonať súčasné úrovne inflácie, neexistuje. Štatistiky z minulosti však ukazujú, že pri dostatočnom investičnom horizonte akciové trhy dokázali poraziť spriemerovanú infláciu.

"Nie je preto dôvod obávať sa, že by sa to tentoraz nepodarilo. Medvedí trh (pokles trhu) trvá štatisticky na finančných trhoch 14 mesiacov, my sme aktuálne v 9. mesiaci, keďže pokles začal v januári," hovorí Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko.

Obyčajný človek by podľa Pavla Škriniara, ekonóma bratislavskej Ekonomickej univerzity, nemal špekulovať a hľadať riešenia s vysokým výnosom a nízkym rizikom.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ako investovať do ETF fondov? Šesť tipov ako začať a vybrať ten najlepší Čítajte

"Také neexistujú. Jediné, čo môže ochrániť pred rizikom, je dostatočná diverzifikácia. No ani tá neochráni pred infláciou," upozorňuje ekonóm. Inflácia je v tomto prípade ako choroba, na ktorú je iba dlhodobá liečba a nie lieky s rýchlym účinkom.

Len špekulácie

Zároveň platí, že ak by dnes bolo známe, čo v najbližšom roku zarobí viac ako inflácia, nával záujmu o tento nástroj by spôsobil, že požadovaný výnos nedosiahne.

"Ak by sme ostali iba pri nástrojoch kolektívneho investovania, tak zisk v desiatkach percent je možné dosiahnuť aj v rámci jedného mesiaca. Treba však počítať s tým, že za rovnako dlhé obdobie je možné v rovnakej výške dosiahnuť aj straty," upozorňuje Škriniar.