Holý: Že budú nájomné byty pre bohatých? Niekto má hypotéku, iný chce míňať na dovolenky

Vicepremiér pre legislatívu Štefan Holý (Sme rodina) je napriek výhradám Národnej banky Slovenska (NBS) či ministerstva financií presvedčený o správnosti svojho modelu podpory nájomného bývania.

Rakúsku schému považuje za zastaranú a náchylnú na korupciu. Slovenský model bude podľa neho transparentný, s nulovou možnosťou na obchádzanie pravidiel. Spripomienkované nariadenie vlády o štátnej podpore nájomného bývania má vláda posudzovať na budúci týždeň.

Zúrivá klikačka na rezervačnom webe podľa vicepremiéra nehrozí. „Developeri budú nahadzovať byty, kým bude dopyt v danej lokalite. Aj teraz developeri nahadzujú byty na svoje weby postupne, ako ich dokončujú. Komu sa byt neujde v prvej vlne, dá sa na čakačku v rezervačnom portáli,“ tvrdí Štefan HOLÝ v rozhovore pre INDEX.

V rozhovore sa dočítate: Ako funguje rakúsky model podpory nájomných bytoch?

Prečo by mal byť slovenský systém efektívnejší?

Prečo nájomné byty nebudú lacné, ale dostupné?

Pre koho budú nájomné byty určené?

Prečo nie je prenájom starých bytov udržateľný biznis model?

Ako bude prebiehať rezervácia nájomného bytu?

Ako dlho bude záujemca čakať na byt?

Za príklad fungujúceho systému nájomného bývania sa považuje ten viedenský. Prečo ste ho jednoducho neprevzali?

Viedenský model funguje už viac ako 60 rokov, je administratívne veľmi náročný a náchylný na politické vplyvy.

Podpora výstavby sa robí až na úrovni dediny, čiže starostu, ktorý prerozdeľuje štátnu pomoc. Staviteľ si ju musí doslova „vyhandlovať“ so starostom. Môže dosahovať až 80 percent stavebných nákladov.

Na Slovensku som si tento model nevedel predstaviť, lebo by to bolo nákladné na štátny rozpočet a bolo by to semenisko korupcie.

Ako je rakúsky systém náchylný na politické vplyvy?