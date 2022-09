Meranie zachytilo silné výbuchy v miestach únikov plynu z Nord Streamu

Dánsko a Švédsko zvolali krízové štáby.

KODAŇ, ŠTOKHOLM. Švédske a dánske meracie stanice v pondelok zaznamenali masívne podmorské výbuchy v miestach, kde z plynovodu Nord Stream následne začal unikať plyn, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na švédske seizmologické stredisko. Krajiny pre zvolali krízové štáby.

"Niet pochýb o tom, že išlo o výbuchy," povedal televízii SVT pracovník švédskeho seizmologického centra SNSN v Uppsale Björn Lund. Kolegovia v Dánsku a Švédsku podľa neho silné explózie zaznamenali v pondelok. Dvojicu výbuchov blízko dánskeho ostrova Bornholm v deň náhleho poklesu tlaku v plynovodoch eviduje tiež nemecké geofyzikálne centrum GFZ.

Dánska armáda zverejnila videozáznam, ktorý zachytáva kruh rozčerenej hladiny s priemerom zhruba jedného kilometra.

"Na plynovode Nord Stream 1 sú dva úniky - jeden vo švédskej ekonomickej zóne a druhý v dánskej ekonomickej zóne. Sú veľmi blízko seba," uviedla švédska námorná správa SMA. Úniky zaznamenali severovýchodne od dánskeho ostrova Bornholm. Zatiaľ nie jasné, čo úniky spôsobilo.

Dánsko, Rusko ani experti nevylučujú sabotáž. Pokles tlaku v potrubí nahlásil prevádzkovateľ v pondelok. Plynovod vedie z Ruska do Nemecka a donedávna bol hlavnou trasou pre prepravu ruského plynu do Európskej únie. Rusko však dodávky potrubím na konci augusta zastavilo a začalo sa vyhovárať na technické problémy.

Vyzerá to na sabotáž

V pondelok dánske úrady požiadali plavidlá, aby sa vyhýbali okruhu asi deväť kilometrov od miesta juhovýchodne od ostrova Bornholm. Dôvodom bol únik plynu do Baltského mora z paralelného plynovodu Nord Stream 2.

Sprevádzkovaniu plynovodu zabránil nemecký kancelár Olaf Scholz krátko predtým, ako ruské vojská vo februári napadli Ukrajinu. Neskôr v ten istý deň prevádzkovateľ plynovodu Nord Stream 1 takisto ohlásil pokles tlaku v oboch vetvách plynovodu.

"Poškodenie, ktoré sa odohralo v ten istý deň súčasne na troch vetvách podmorských plynovodov systému Nord Stream, nemá obdoby," uviedol v utorok prevádzkovateľ plynovodu Nord Stream AG. "Zatiaľ nie je možné odhadnúť, kedy bude infraštruktúra pre prepravu plynu obnovená," dodala spoločnosť. Hoci sú teraz oba plynovody mimo prevádzky, sú stále naplnené plynom.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na otázku agentúry TASS, či môžu byť úniky výsledkom sabotáže, povedal, že "v tejto chvíli nemožno vylúčiť žiadnu možnosť". Uviedol tiež, že potrubie zaznamenalo poškodenie nejasného charakteru, čo je podľa neho veľmi znepokojivá správa s ohľadom na energetickú bezpečnosť celej Európy.

Možnosť sabotáže nevylúčila ani dánska premiérka Mette Frederiksenová. Je podľa nej ťažko predstaviteľné, že išlo o náhodu. Šéfka dánskej vlády to dnes uviedla pri slávnostnom sprevádzkovaní plynovodu Baltic Pipe, ktorý sa stane dôležitou trasou pre prepravu plynu z Nórska do Dánska a Poľska a ktorý bude schopný dodávať surovinu tiež odberateľom v okolitých krajinách.

Nemenovaný bezpečnostný expert oslovený agentúrou Reuters tvrdí, že existujú náznaky, že v prípade únikov plynu z Nord Streamu ide o úmyselné poškodenie. Na závery je podľa neho ale zatiaľ príliš skoro. Kľúčová otázka podľa neho znie, kto by mal z poškodenia plynovodu prospech.

Uniká množstvo metánu

Európska komisia v utorok uviedla, že vývoj okolo Nord Streamu pozorne sleduje a že analyzuje možný vplyv úniku metánu do ovzdušia. O príčinách únikov je podľa nej predčasné špekulovať.

Súčasné úniky plynu podľa Reuters znamenajú koniec všetkých nádejí, že by do Európy ešte do začiatku vykurovacej sezóny mohol plynovodom Nord Stream 1 opäť začať prúdiť ruský plyn.