Elektromobil ešte nie. Po dvoch rokoch zastará, tvrdí motoristický novinár

Téma elektromobility polarizuje verejnosť podobne ako geopolitika, pandémia alebo utečenecká kríza. Na jednej strane tábor silných podporovateľov elektroáut, na druhej zarytí fanúšikovia spaľovacích motorov.

Rasťo Chvála, motoristický novinár z youtubového kanálu Garáž.tv, o sebe hovorí, že je niekde medzi týmito pólmi.

„Zvykli sme si na bezodnú individuálnu mobilitu a ani si to neuvedomujeme. Sme generácia, ktorá zažila vrchol spaľovacej éry a zrejme už ďalší vrchol nezažijeme. Súboj vyhrajú automobilky, ktoré si zvolili plynulý prechod,“ vraví Rasťo CHVÁLA v rozhovore pre INDEX.

Kúpili by ste si ešte ojazdené auto s naftovým motorom?

Na naftovom aute sa najviac podpisuje to, ako na ňom jazdil prechádzajúci majiteľ. Diesel je na to citlivejší než benzín. Vo všeobecnosti preferujem novší model, hoci aj s viac najazdenými kilometrami. Novšie dieselové autá sú podstatne čistejšie a technológia v nich výrazne pokročila.

A akú značku? Na Slovensku sú obľúbené najmä tie nemecké pre ich kvalitu.

Čím viac áut testujem, tým ťažšie sa mi dáva jednoznačná odpoveď. Ak má niekto jedno auto desať rokov a neskúsil nič iné, tak rozumiem, že svet áut je pre neho čiernobiely. Keď si sadne do niečoho iného, buď ho to nadchne, alebo to odvrhne. Svet je v skutočnosti farebnejší a na ideálne auto sa ponúka viacero odpovedí.

Rozdiely medzi značkami sa stierajú

Zrejme si však nemyslíte, že francúzske alebo talianske autá sú menej kvalitné než nemecké, keď máte v garáži Daciu a Peugeot?