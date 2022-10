Boja sa dvíhať ceny, tak potichu zmenšujú balenia. Scvrkla sa aj čokoláda Figaro

Shrinkflácia dorazila aj na Slovensko.

Menšie balenie ako v minulosti, no cena rovnaká. Taká je skúsenosť mnohých zákazníkov z celého sveta, ktorí sa v posledných mesiacoch vybrali do potravín či do drogérie.

Menšie škatule od cereálií, viditeľne užšie fľaše sýtených nápojov, ale aj chýbajúce rolky toaletného papiera v maxi baleniach začali zaplavovať sociálne siete a spotrebiteľské portály už pred letom. Prvé prípady sa začínajú objavovať už aj na Slovensku.

Odborníci hovoria, že ide o shrinkfláciu - jav, pri ktorom sa výrobcovia z dôvodu rastúcich nákladov a konkurenčného boja radšej uchýlia k zmenšeniu balenia, akoby mali zvyšovať cenu výrobku. Podobné praktiky sa pritom objavujú zakaždým, keď ekonomika čelí celosvetovej kríze.

Čo sa v článku dozviete: Ktoré výrobky potichu zmenšujú balenia a zachovávajú cenu?

Prečo k tomuto kroku obchodníci pristupujú?

Čo sledovať, aby ste sa podobnému obchodnému ťahu vyhli?

Kedy sa veľkosť pri rovnakej cene môže zmeniť a nie je to obchodný ťah?

Balenia zmenšujú na Slovensku, aj v zahraničí