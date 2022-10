Elektromobil je ekologickejší už teraz. S jeho kúpou by som kvôli drahej elektrine nečakal

S odborníkom na dopravu z portálu Euractiv Michalom Hudecom o budúcnosti spaľovacích motorov.

Doprava je jediným sektorom, v ktorom sa emisie skleníkových plynov počas posledných troch desaťročí zvýšili. Oproti roku 1990 je ich nárast až tretinový.

Ešte detailnejšie dáta však ukazujú, že najväčší problém nie sú lode, či lietadla, ale bežná, každodenná cesta do práce alebo do školy. Benzínové a naftové autá, dodávky, motorky, či skútre sa spoločne podieľajú na vyše 70 percentách vzniknutých dopravných emisií.

Obavy z toho, čo bude ďalej, ak zásadne nezmeníme svoj spôsob prepravy, sú teda legitímne a má ich aj Európska únia. Aj preto ešte v lete minulého roka priniesla na stôl návrh skoncovať do roku 2035 s neekologickými spaľovacími motormi a nahradiť ich elektromobilmi.

Ide o konečné rozhodnutie? A ak áno, na čo sa musia pripraviť bežní ľudia a na čo slovenská ekonomika? Má zmysel elektromobil kupovať už teraz, keď sú ceny elektriny najvyššie za posledné desiatky rokov, alebo radšej počkať? A čo ak vlastním hybrid, budem musieť vymeniť aj ten?

Aj na tieto otázky odpovedá Eve Frantovej v novej časti podcastu index odborník na dopravu z portálu Euractiv Michal Hudec.

Prehľad správ

Menšie balenie ako v minulosti, no cena rovnaká. Taká je skúsenosť mnohých zákazníkov z celého sveta, ktorí sa v posledných mesiacoch vybrali do potravín či do drogérie. Odborníci hovoria, že ide o shrinkfláciu - jav, pri ktorom sa výrobcovia z dôvodu rastúcich nákladov a konkurenčného boja radšej uchýlia k zmenšeniu balenia, akoby mali zvyšovať cenu výrobku. Viac sa dočítate v texte Evy Frantovej.

Ministri energetiky členských krajín Európskej únie prijali na minulotýždňovom mimoriadnom zasadnutí v Bruseli balík opatrení na upokojenie energetickej krízy. Ten ráta so zdanením nadmerných ziskov spoločností vyrábajúcich fosílne palivá, ale aj výrobcov elektriny z iných ako plynových zdrojov. Pre Slovensko sú tieto opatrenia nevýhodné a vyriešiť energetickú krízu podľa ministra hospodárstva Karla Hirmana nepomôžu.

Keď pre pár rokmi predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko vytlačil zo Slovenska žlté vlaky českej firmy RegioJet, málokto čakal, že sa Česi na slovenské koľaje vrátia. Stane sa to však možno už budúci rok. Hoci vagóny budú čierno-zlaté. Ich prevádzkovateľ, spoločnosť Leo Express, ktorú založil český podnikateľ Leoš Novotný mladší, syn bývalého majiteľa potravinárskeho podniku Hamé, nedávno vyhral súťaž na trať Bratislava - Komárno. Viac k tejto téme sa dozviete v článku Jozefa Ryníka.

Británia zrušila plány na zníženie dane z príjmu pre najlepšie zarábajúcich len desať dní po oznámení tohto kroku. Dôvodom je rebélia poslancov vládnej Konzervatívnej strany. Zníženie tejto dane predstavovalo relatívne malú časť z balíka stimulov vo výške 45 miliárd libier (vyše 51 miliónov eur), ktoré britská vláda oznámila pred dvoma týždňami. Premiérka Liz Trussová ešte v nedeľu tieto opatrenia obhajovala, ale povedala tiež, že mohla "odviesť lepšiu prácu a pripraviť pôdu na ich oznámenie".



Sabotáž na plynovodoch Nord Stream I a II minulý týždeň opäť zdvihla cenu plynu, a to aj napriek tomu, že do Európy už prostredníctvom nich vôbec netečie. V skutočnosti sa Európa od ruského plynu do veľkej miery odstrihla a platí to aj pre Slovensko. Závislosť únie sa zo 40 percent znížila na deväť a oveľa dôležitejšie je zachovať v chode zdroje z Nórska. Viac k tejto téme sa dočítate v texte Evy Frantovej.

Budúci rok bude podľa Národnej banky Slovenska (NBS) ešte náročnejší ako ten prebiehajúci. Reálne mzdy podľa jej predikcie poklesnú, inflácia dosiahne nové rekordy a Slovensko sa nevyhne miernej recesii. NBS upozorňuje, že bez ďalších ochranných opatrení v otázke energetiky by mohla inflácia začiatkom budúceho roka stúpnuť až na 22 percent. Od tohto vrcholu by mala konečne klesať. Viac o tejto téme nájdete v článku Jozefa Tvardzíka.

