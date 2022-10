Na boj s drahými energiami bude môcť Slovensko použiť eurofondy

Minister financií Matovič dostal prísľub od podpredseda Európskej komisie.

BRATISLAVA. Slovensko zrejme bude môcť na boj s drahými energiami použiť nevyčerpané eurofondy.

Podľa ministra financií Igora Matoviča to verejne sľúbil na rokovaní ministrov financií Európskej únie v Luxemburgu výkonný riaditeľ Európskej komisie Valdis Dobrovskis.

Slovensko by tak malo mať podľa informácií z minulého týždňa na boj s energetickou krízou k dispozícii zhruba 3 až 4 miliardy eur.

„Dnes som na rokovaní Ecofinu, všetkých ministrov financií Európskej únie v Luxemburgu a Európska komisia práve ústami výkonného podpredsedu Valdisa Dobrovskisa dala na našu žiadosť verejný prísľub, že Komisia urobí kroky, ktoré umožnia Slovensku použiť na riešenie energetickej krízy nevyčerpané eurofondy z obdobia 2014 až 2020,“ uviedol na sociálnej sieti Matovič.

Podľa ministra je to obrovský úspech Slovenska. „Jediní sme o to žiadali a viac-menej jediným nám táto zmena pomôže. Je to mimoriadne veľká vec, ktorá nám umožní domácnosti a firmy na Slovensku previesť cez energetickú krízu so silnou pomocnou rukou štátu,“ konštatoval Matovič.