Vyrábajú topánky naboso. Šéf značky Be Lenka: Slovenské fabriky nám nestíhajú

Spoluzakladateľ spoločnosti Be Lenka Juraj Fehervari.

Juraj Fehervari a Lenka Cenigová za uplynulých päť rokov vybudovali v Žiline firmu, ktorá dosiahla vlani tržby 7,7 milióna eur a vyše miliónový zisk. Ich Be Lenka vyrába a v 60 krajinách sveta predáva takzvané barefoot topánky, čiže obuv nosenú naboso.

Vývoj topánok sa sústreďuje na Slovensku, no vyrábajú sa najmä v Portugalsku a Taliansku , pretože domáce fabriky na to podľa zakladateľov firmy na to nie sú technologicky prispôsobené. „Nemajú strojový park, ktorý potrebujeme,“ vysvetľuje Juraj FEHERVARI v rozhovore pre INDEX.

Juraj Fehervari sa stal víťazom 16. ročníka súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2022, ktorú organizuje Junior Chamber International Slovakia v spolupráci so Združením podnikateľov Slovenska. Zároveň získal Cenu INDEXU, mediálneho partnera súťaže, za najinšpiratívnejší podnikateľský príbeh.

Čo sa v článku dočítate? Ako je možné rozbehnúť biznis v obuvníctve, ktoré je v mnohých ohľadoch konzervatívne

Ako prebieha výroba topánky a ako zladiť výrobu po celej Európe

Prečo Be Lenka rozšírila výrobu topánok do Portugalska a čím sa líšia ich fabriky od slovenských

Prečo nie je možné vyrobiť topánky za 40 eur a ako zľavy deformujú trh

Ako ste od konceptu barefoot topánok dostali až k ich výrobe?

Keď sme pred piatimi rokmi začínali, obuvníctvu sme nerozumeli. Možno to bola naša najväčšia výhoda, lebo sme neboli zviazaní starými vzorcami, ale priznám sa, že všetky procesy bolo veľmi ťažké zrealizovať.

Myslíte si, že sa stretnete s ľuďmi z obuvníckych fabrík, odprezentujete im svoj koncept a oni pre vás začnú vyrábať topánky? Je to utopistická predstava.

Mali sme nákresy, ale žiadna fabrika v Česku ani na Slovensku sa nášho projektu nechcela chytiť. Barefoot topánky boli niečo, čo výrobcom nedávalo zmysel. Sami sme nemali peniaze, aby sme investovali do vlastnej výroby.

Nakoniec sme presvedčili jednu českú firmu, v ktorej sme začali šiť prvé topánky. Po roku sme však spoluprácu ukončili, pretože ich procesy trvali príliš dlho a potrebovali sme ich zrýchliť.

Od výkresu k topánke za jeden rok

Ako vyzerá proces vývoja topánky?