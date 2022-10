Tento rok pôjde pekárom na stabilizáciu situácie 3,5 milióna eur

Celkovo je pre potravinárov vyčlenených na stabilizáciu situácie 18 miliónov eur.

BRATISLAVA. Tento rok potravinárom pôjde na stabilizáciu situácie spolu 18 miliónov eur, z toho pekárom 3,5 milióna eur. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, v reakcii na kritiku agrorezortu zo strany predsedu predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Milana Lapšanského.

Rozdielna rétorika

"Pre porovnanie, v roku 2019, za pôsobenia Lapšanského na MPRV, dostali pekári 800-tisíc eur z celkovej pomoci potravinárom vo výške 12 miliónov eur," podčiarklo MPRV s tým, že "sa opakovane pokúšalo zmysluplne rokovať s predsedom SZPCC Lapšanským, jeho rétorika na stretnutí sa však značne líši od jeho následne medializovaných vyhlásení".

"Verejnosti by sme zároveň radi pripomenuli, že Lapšanský bol do volieb v roku 2020 generálnym riaditeľom sekcie potravinárstva a obchodu na MPRV SR, preto by mal ovládať kompetencie a možnosti ministerstva zasahovať a pomáhať podnikateľskému prostrediu," zdôraznil agrorezort.

Ministerstvo pripomenulo, že už v tomto roku vyplatilo potravinárskym podnikom 8 miliónov eur v rámci tzv. mimoriadnej pomoci, z toho pekárom bolo vyplatených 1,5 milióna eur.

"Zároveň pripravujeme ďalšiu pomoc v hodnote 10 miliónov eur v rámci dočasného rámca pomoci, ktorú plánujeme v závislosti od jej schválenia v Európskej komisii a na Protimonopolnom úrade SR vyplatiť do konca roka. Pre pekárov sú cez túto schému naplánované 2 milióny eur," doplnil agrorezort.

Úspech aj napriek kauze Dobytkár

"Radi by sme pripomenuli aj aktuálne vyhodnocované výzvy v objeme takmer 314 miliónov eur. Z toho výzva pre potravinárov je za 170 miliónov eur, čo považujeme za mimoriadny úspech vzhľadom na kauzu Dobytkár a následné problémy Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) s akreditáciou po prevalení sa korupčných podvod z čias minulej vládnej garnitúry v agrorezorte," poznamenalo ministerstvo pôdohospodárstva.

"Vďaka nasadeniu aktuálneho vedenia MPRV a PPA sa podarilo získať akreditáciu a prinavrátiť platobnej agentúre reputáciu. Potravinári a medzi nimi pekári sa tak konečne dostanú aj k projektovým eurofondovým peniazom, o ktoré Slovensko takmer prišlo vďaka pôsobeniu predošlej vlády vrátane pôsobenia Lapšanského na MPRV SR," dodal agrorezort.

Lapšanský vo štvrtok uviedol, že slovenskí pekári sú pobúrení z nekonania štátu pri ochrane svojich podnikateľov. Členovia vlády podľa neho každý týždeň pravidelne sľubujú, že na ďalšom rokovaní vlády, prípadne po rokovaní na úrovni EÚ predstavia záchranné mechanizmy.