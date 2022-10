Lavazza chce na Slovensku rozvíjať kávovú kultúru

Talianska kávová spoločnosť chce medzi slovenskými zákazníkmi a spotrebiteľmi propagovať kultúru kávy Espresso.

Talianska značka kávy Lavazza roky úspešne pôsobí na slovenskom trhu a jej podiel neustále rastie. Jej popularitu potvrdzuje aj ocenenie Značka roka od Superbrands Slovakia, ktoré Lavazza získala už sedemkrát (v rokoch 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020) a je uznaním za bezkonkurenčne vysokú kvalitu a prémiovosť medzinárodnej značky kávy so silnými talianskymi koreňmi.

„Ako rodinná firma, založená na vášni pre dokonalosť, kvalitu a odbornosť, si ľudí veľmi vážime a je pre nás nesmierne dôležité, aby sme im poskytli znalosti a zručnosti potrebné pre skvalitnenie ich kávovej kultúry. Keďže je na Slovensku stále hlavnou metódou prípravy turecká káva, považujeme za náš prvoradý cieľ pracovať práve na koncepte kávovej kultúry a podporovať vzdelávanie klientov aj spotrebiteľov v tomto smere. Týka sa to tak maloobchodu, ako aj vendingového segmentu v kanceláriách, kde už máme silnú pozíciu. Popri udržiavaní našej súčasnej trhovej pozície sa však naša stratégia zameriava aj na objavovanie nových príležitostí v predajnom kanáli, kam nás vedie túžba po inováciách, zakorenená v DNA spoločnosti,“ hovorí Massimo Pepe, Lavazza Eastern Europe and Export Markets Director.

(zdroj: Lavazza)

Záväzkom talianskej spoločnosti je budovať lepší svet. Kávu po káve, ponúkajúc produkty najvyššej kvality, vyrobené prostredníctvom udržateľného modelu, založeného na inováciách, vášni a odbornosti. Lavazza má kvalitné a bohaté portfólio pre každý kanál (maloobchod, HoReCa, kávové riešenia pre kancelárie a veľké priestory s predajnými automatmi), čo značke umožňuje uspokojiť potreby a preferencie všetkých spotrebiteľov, od veľkých spoločností, cez kaviarne až po jednotlivých spotrebiteľov. Pre zabezpečenie konzistentnosti na trhu je však nevyhnutná aj spolupráca so spoľahlivými partnermi. Partnermi ako CORNER SK SPOL. s.r.o., oficiálny distribútor pre maloobchod/HoReCa a VERY GOODIES SK s.r.o. vo vending segmente, ktorí zdieľajú hodnoty talianskej značky kávy a ktorí výrazne podporujú spoločnosť Lavazza pri rozvíjaní lokálnych stratégií, v súlade so slovenskými trendmi a potrebami.

Massimo Pepe, Lavazza Eastern Europe and Export Markets Director (zdroj: Lavazza)

Upriamenie pozornosti na kávovú kultúru Espresso

Kľúčovým pilierom identity značky Lavazza je už viac ako 125 rokov kávová kultúra Espresso. Cieľom Espresso kultúry je spotrebiteľom garantovať najlepší možný zážitok z kávy vo všetkých jej formách, bez ohľadu na distribučné kanály. Len tak je možné kedykoľvek počas dňa ponúknuť chvíľku potešenia a pôžitku z dokonalého produktu. Spoločnosť Lavazza cíti, že práve toto môže na Slovensku zatiaľ chýbať, a preto plánuje sústrediť svoju energiu práve do osvety.

„Hlavným cieľom spoločnosti Lavazza na Slovensku je propagácia kávovej kultúry Espresso. Chceme investovať do vzdelávania spotrebiteľov a klientov, pretože znalosť produktu je, obzvlášť v našom prípade, mimoriadne dôležitá pre celkový zážitok spotrebiteľa. Spolu s udržateľnosťou a inováciami ide o hodnoty, prostredníctvom ktorých zdieľa Lavazza svoju kávovú kultúru, stelesnenú v každej z viac ako 30 miliárd šálok na espresso, podávaných po celom svete v priebehu jedného roka,“ približuje Massimo Pepe.

(zdroj: Lavazza)

Organický rast a skúmanie nových segmentov

V budúcich rokoch sa talianska kávová spoločnosť plánuje zamerať na udržanie súčasnej trhovej pozície s organickým rastom. Zároveň však bude skúmať aj nové segmenty, keďže túžba po inováciách je hlboko zakorenená v DNA spoločnosti Lavazza už od jej založenia. Kľúčovým prvkom v stratégii značky je opäť vzdelávanie, ktoré propaguje kávovú kultúru medzi klientmi aj spotrebiteľmi.

Stratégia spoločnosti v maloobchode sa bude sústrediť na optimalizáciu produktového portfólia v regióne. Lavazza bude súbežne investovať do konceptu blízkosti k lokálnym zákazníkom, čím urobí svoje produkty čoraz uvedomelejšiemu konzumentovi kávy dostupnejšie. Za v budúcnosti veľmi dôležitý považuje značka aj vendingový segment v kanceláriách. Aj keď trh nie je na Slovensku veľmi rozvinutý, značka má už teraz podiel v malom prémiovom segmente, s veľmi dobrým potenciálom ďalšieho rozvoja. Keďže Lavazza má v segmente silné postavenie, tento predajný kanál má aktuálne pre značku najvyššiu prioritu.

