Výdavky v zdravotníctve majú v budúcom roku stúpnuť takmer o 20 percent

Ministerstvo školstva by budúci rok mohlo dostať takmer 4,5 miliardy eur, medziročne viac o 12 percent.

BRATISLAVA. Výdavky v zdravotníctve by mali v budúcom roku stúpnuť na 7,62 miliardy eur. Oproti schválenému rozpočtu na tento rok ide o medziročný nárast o 1,24 miliárd eur, teda o 19,4 percenta.

Rezort školstva by v roku 2023 mohol dostať takmer 4,5 miliardy eur. V porovnaní s rozpočtom na tento rok by išlo o nárast o 481 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2023, ktorý zverejnilo Ministerstvo financií.

Poistenci štátu

Platba poistného na zdravotné poistenie za poistencov štátu by mala v budúcom roku dosiahnuť 1,1 miliardy eur.

„Z dôvodu rizika neschválenia zákona o štátnom rozpočte na rok 2023 ide o sumu na platby za poistencov štátu na úrovni schváleného rozpočtu roku 2022," uviedol rezort financií. Na celkové dorovnanie výdavkov verejného zdravotného poistenia na sumu 6,44 miliardy eur sú v rámci kapitoly Všeobecná pokladničná správa vyčlenené dodatočné výdavky určené na zvýšenie platby za poistencov štátu o 340 miliónov eur.

Celkové výdavky verejného zdravotného poistenia sa v budúcom roku očakávajú na úrovni 6,74 miliardy eur, z čoho 6,44 miliardy eur tvoria výdavky na zdravotnú starostlivosť vrátane dodatočných výdavkov zabezpečených v kapitole Všeobecná pokladničná správa v sume 340 mil. eur. Výdavky na mzdy zdravotníckych pracovníkov by sa mali v budúcom roku medziročne zvýšiť o 394 miliónov eur.

Celkové výdavky v sektore zdravotníctva pozostávajú najmä z výdavkov verejného zdravotného poistenia, výdavkov kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR a z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti.

Školy zasiahla energetická kríza

Do výdavkov školstva na ďalší rok sú premietnuté zvýšené osobné výdavky vyplývajúce z výsledkov kolektívneho vyjednávania, a to vo výške viac ako 390 miliónov eur.

Ministerstvo financií SR tiež na budúci rok rozpočtuje zvýšenie výdavkov zo štrukturálnych fondov EÚ vrátane spolufinancovania o 45,7 milióna eur. Normatívne finančné prostriedky na pokrytie nárastu počtu žiakov a na zvýšenie cien energií majú medziročne stúpnuť o 40 miliónov eur.

Transfer verejným vysokým školám na výkonnostné zmluvy sa má zvýšiť o 27 miliónov eur, príspevok pre subjekty zapojené do systému duálneho vzdelávania o 2,21 milióna eur a kapitálové výdavky na riešenie vzniknutých havarijných situácií v regionálnom školstve o 1,5 milióna eur.

Na financovanie regionálneho školstva sa má v budúcom roku vynaložiť 2,77 miliardy eur. Táto suma medziročne rastie vzhľadom na zmeny v odmeňovaní pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov o 310 milióna eur, ako aj pre navýšenie normatívnych finančných prostriedkov o 40 miliónov eur.

Tieto výdavky sú určené na pokrytie nárastu počtu žiakov a na zvýšenie cien energií. Výdavky z plánu obnovy vo výške 276 miluónov eur sú určené na dostupnosť, rozvoj, a kvalitu inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch.

Na vzdelávanie, vedu a šport vynakladá Slovensko v porovnaní so štátmi EÚ podpriemerné prostriedky. Medzi najnižšie v EÚ patrí podiel výdavkov vynakladaných na vzdelávanie, vedu i šport, a to 10,9 percenta, kým priemer v štátoch EÚ je 12,4 percenta z celkových verejných výdavkov.

Podpora investícií

Na podporu podnikania by v roku 2023 malo ísť 694 mil. eur. V rámci tejto oblasti sú rozpočtované výdavky Európskej únie a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v sume 339 mil. eur, ktoré sú určené na podporu výskumu, vývoja a inovácií, posilnenie konkurencieschopnosti a rastu malého a stredného podnikania a tiež prostriedky nového Programu Slovensko v sume 174 mil. eur.

V tejto oblasti sú v rámci podpory investícií navrhované aj výdavky pre Valaliky Industrial Park na úrovni 133 mil. eur. Tá zabezpečuje prípravu investičného projektu „Strategické územie Valaliky“, v ktorom by mala sídliť automobilka Volvo. Zároveň sú vyčlenené výdavky pre MH Invest v sume 26,6 mil. eur, ktoré majú byť použité na zabezpečenie územia v strategickom parku Nitra, Priemyselnom parku Rimavská Sobota a nových investícií v oblasti priemyslu, služieb a výskumu.

Taktiež sem patria výdavky pre MH Invest II vo výške 2,3 mil. eur, ktorá zabezpečuje najmä stavebnú a inžiniersku c?innosť súvisiacu s výstavbou priemyselných parkov a zón, prípravou územia a výkupom pozemkov pre investorov a so správou obytných súborov a existujúcich priemyselných parkov. Súčasťou oblasti sú aj výdavky na podporu inovácií v sume 2,5 mil. eur, ktoré smerujú najmä do podpory startupov. Pri administrácii podporných schém a programov sú výdavky v sume 1,8 mil. eur určené najmä pre Slovak Business Agency, ktorá realizuje aktivity na podporu malého a stredného podnikania.

Investície do dopravy

Výdavky rezortu dopravy a výstavby majú budúci rok presiahnuť 4 miliardy eur, medziročne môžu vzrásť o desatinu. V porovnaní so schváleným rozpočtom rezortu na tento rok je to viac o vyše 391 mil. eur, resp. o 10,6 %. Ako vyplýva zo zverejneného návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, najviac finančných prostriedkov v rámci rezortu by malo ísť na investície do dopravnej infraštruktúry, a to viac ako 1,9 mld. eur.

Z toho zo zdrojov Európskej únie takmer 793 mil. eur a domáceho spolufinancovania 102 mil. eur, zo štátneho rozpočtu 720 mil. eur, z Plánu obnovy a odolnosti 149 mil. eur a z Nástroja na prepájanie Európy a vlastných zdrojov Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Železníc Slovenskej republiky a Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 159 mil. eur.