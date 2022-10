Bez plynu z Ruska prežijeme. Otázka je, kde ho vezmeme na budúcu zimu (rozhovor)

Článok pokračuje pod video reklamou

Európa v posledných mesiacoch zažíva veľké výkyvy na trhu s energiami. Cena elektriny v posledných augustových dňoch vystúpila nad tisíc eur za megawatthodinu, o pár dní neskôr klesla pod dvesto eur.

Viacerí európski a slovenskí politici to zdôvodňovali chýbajúcou reguláciou trhu s energiami, z čoho ťažia špekulanti.

Európska komisárka pre energetiku Kadri Simson pripomína, že trh s energiami je regulovaný už od roku 1996. Ceny podľa nej ťahajú nahor trhové princípy, najmä hľadanie rovnováhy medzi ponukou a dopytom.

Reforma trhu podľa eurokomisárky preto nemôže prísť zo dňa na deň. "Ak by trh nefungoval, mohlo by v časoch najväčšej špičky dochádzať k výpadkom či elektrina by bola na prídel," vysvetľuje KADRI SIMSON v rozhovore pre INDEX. Na Slovensko prišla v rámci 11. ročníka Tatra Summitu organizácie Globsec.

V rozhovore sa dočítate: Prečo bolo prijaté zastropovanie ziskov výrobcov elektriny z plynu, aj keď nepomôže všetkým krajinám

Aké iné peniaze môžu štáty EÚ dostať na pomoc s energetickou krízou

Kedy budú známe detaily európskej reformy trhu s energiami

Či túto zimu prežijeme bez ruského plynu a čo nás čaká tú ďalšiu

Akú úlohu bude v prípade klimatickej neutrality Európy zohrávať jadrová energia

Európska únia formálne schválila viacero celoeurópskych opatrení na pomoc s energetickou krízou. Najviac diskutovaným bol cenový strop na predaj elektriny z iných ako plynových zdrojov. Prečo ho Únia zaviedla?

Problém so stúpajúcimi cenami energií nemáme mesiac či dva. Viaceré krajiny domácnostiam a podnikom začali pomáhať už vlani na jeseň.

Najviac zraniteľných kompenzovali formou poukážok alebo čiastočných platieb účtov za energie prostredníctvom príjmov zo systému obchodovania s emisnými povolenkami alebo cieleným znížením daňových sadzieb pre zraniteľné domácnosti.

Rast cien to však nezastavilo, a tak štáty navrhli, že sa chcú zamerať na producentov elektriny, ktorí nemajú takmer žiadne náklady, ale počas špičky zarábajú mnohonásobne viac, ako je spodná hranica, za ktorú sú ešte ochotní vyrábať. Mimochodom, strop, ktorý sme nastavili, teda 180 eur za megawatthodinu, je ďaleko od tejto spodnej hranice.

Presmerovanie eurofondov nie je automatické

Bude to na stlačenie cien stačiť?