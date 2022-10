Štartuje výzva na obnovu domov: Ako si vypočítať výšku dotácie a čo musí obsahovať energo certifikát?

O dotáciách na obnovu domu s riaditeľom SAŽP Michalom Macom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pol miliardy eur. Presne toľko peňazí z Plánu obnovy a odolnosti SR financovaného Európskou úniu vyčlenila vláda na energetickú obnovu rodinných domov. Na Slovensku práve tie tvoria približne polovicu bytového fondu, celkovo ide o takmer jeden milión nehnuteľností.

Ročne sa z nich obnoví približne 1400, hoci komplexnú rekonštrukciu na dosiahnutie energetickej efektívnosti by potrebovala asi polovica. Európske peniaze však vystačia iba na prvých 30-tisíc.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ako získať dotáciu až 19-tisíc eur na obnovu domu v roku 2022? (návod, podmienky, žiadosť) Čítajte

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá má projekt na starosti, tvrdí, že to bude iba začiatok, na ktorý štát neskôr naviaže ďalšími podpornými schémami. Zníženie energetickej náročnosti domov je totiž pri súčasných cenách energií prioritou číslo jeden a ešte aj dlho bude.

Na špecifické otázky od čitateľov, ale aj na to, kto môže o peniaze žiadať, na aké typy nehnuteľností sa dotácia vzťahuje, čo všetko musí žiadosť obsahovať a koľko bude žiadateľ potrebovať zo svojho, sa Eva Frantová v novej časti Indexu pýta generálneho riaditeľa SAŽP Michala Maca.

Prehľad správ

Ministerstvo financií v pondelok zverejnilo návrh rozpočtu na rok 2023. Stalo sa tak dva dni pred plánovaným zasadaním Hospodárskej a sociálnej rady a len päť dní pred 15. októbrom, dokedy Zákon roka treba doručiť do parlamentu.

Celkové príjmy do štátneho rozpočtu majú budúci rok dosiahnuť okolo 50 miliárd eur. Výdavky zase 58 miliárd eur. Deficit rezort odhaduje na viac ako šesť percent, čo je do veľkej miery spôsobené hlavne jednorazovými kompenzáciami pre domácnosti, firmy a verejnú správu na pomoc s energetickou krízou. Dlh by mal klesnúť na 58 percent, čo je však stále za hornou hranicou udržateľnosti. Viac o rozpočte sa dozviete v texte Evy Frantovej.

Situácia na trhu bývania sa po dvoch rokoch, keď sa kupujúci museli o kúpe bytu rozhodovať v minútach či dokonca licitovať cenu, začína meniť. V niektorých segmentoch je už teraz predávajúcich viac než kupujúcich, najviditeľnejší je tento trend pri nehnuteľnostiach v bratislavských satelitoch. Viac o tejto téme sa dozviete v článku Jozefa Tvardzíka.

Ratingová agentúra Fitch predpovedá, že britská ekonomika sa prepadne do hlbokej recesie. Dôvodom má byť rýchle zvyšovanie úrokových sadzieb znásobuje vplyv energetickej krízy a hospodárskeho poklesu v eurozóne. Fitch najnovšie predpovedá Británii pokles hrubého domáceho produktu v budúcom roku o 1 percento namiesto o 0,2 percenta, ktoré očakávala ešte v septembri.

Súčasný elektronický výber mýta na Slovensku má fungovať až do konca budúceho roka, ale s inými podmienkami. Národná diaľničná spoločnosť sa má ešte dohodnúť so spoločnosťou SkyToll na cene za prevádzku mýtneho systému o rok dlhšie. Zmluva o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta z roku 2009 mala pôvodne uplynúť koncom tohto roka.

Rusko schvaľuje rozhodnutie zoskupenia OPEC+ výrazne znížiť produkciu ropy. Rozhodnutie ešte viac zhoršilo už aj tak napäté vzťahy medzi Bielym domom a saudskoarabskou kráľovskou rodinou. Americká vláda totiž pred rozhodovaním OPEC+ začiatkom októbra žiadala Saudskú Arábiu, kľúčového člena zoskupenia, aby sa ťažba neznižovala, prípadne ešte zvýšila, a prispela tak k poklesu cien ropy.

Inflácia v eurozóne sa v septembri podľa predbežných údajov Eurostatu prehupla cez desať percent. Na Slovensku sa šplhá k 14 percentám, čo je piata najvyššia úroveň v menovej únii. Spúšťačom bola dlhodobá geopolitická hra Vladimira Putina s ruskými energonosičmi a jeho vojenská agresia na Ukrajine. Na pozadí tohto „urýchľovača“ vysokých cien je však aj dlhoročná uvoľnená menová politika centrálnych bánk. Viac nájdete v článku Jozefa Ryníka.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.