Severná vetva ropovodu Družba je po poškodení opäť v plnej prevádzke

Zároveň pokračuje vyšetrovanie príčiny poruchy.

VARŠAVA. Severná vetva ropovodu Družba, ktorá bola tento týždeň poškodená, je znovu v plnej prevádzke, vyhlásil poľský prevádzkovateľ ropovodov PERN na svojej internetovej stránke.

Vyšetrovanie príčiny poruchy pokračuje, spoločnosť už ale skôr uviedla, že išlo pravdepodobne o únavu materiálu.

"Technické služby PERN uviedli do plnej prevádzky poškodenú vetvu ropovodu, ktorou je dodávaná ropa nemeckým klientom," píše sa vo vyhlásení. "Pokračuje zároveň vyšetrovanie príčin, ktoré viedli k tomu, že potrubie prasklo."

Poľský premiér Mateusz Morawiecki vo verejnoprávnom rozhlase povedal, že je príliš skoro na závery, či ide o náhodné poškodenie, alebo o únik spôsobený sabotážou.

Pracovníci firmy teraz čistia miesto, kde ropa unikala do okolitého prostredia.

Spoločnosť PERN zistila únik ropy v potrubí zhruba 70 kilometrov od mesta Plock v strednom Poľsku v utorok večer. Ľudia hlásili, že sa ropa vyliala do kukuričného poľa.

Ropovod Družba sa začína v Rusku na východnom brehu Volgy a v Bielorusku sa delí na dve vetvy - severnú, ktorá vedie do Poľska a do Nemecka, a južnú cez Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do Česka.